¿Quién es el “español” Adriá Soriano, el tenista que puso a soñar a Colombia en la Copa Davis?

No nació en Colombia, pero siente los colores del país más que nadie. El amor por esta tierra del tenista Adriá Soriano viene desde las entrañas de su madre, una bogotana que, en la década de los 90, se fue a vivir al territorio español —donde nació su hijo— huyendo del momento complejo que se vivía en suelo criollo.
El tenista, de 26 años, nació en junio de 1999. Moreno, de cabello rizado y largo, que siempre recoge en una cola de caballo alta, y con una barba sombreada que, a vuelo de pájaro, le da un parecido con el futbolista inglés Dominic Calvert-Lewin, le dio a Colombia su primera victoria en la serie contra Eslovaquia por la Copa Davis, tras imponerse a Lukas Klein.