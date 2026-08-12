El sufrimiento del histórico ciclista Álvaro “El Cometa” Mejía tras el terremoto que tumbó su casa en Risaralda: “Necesitamos ayuda de la Alcaldía”

La imagen es triste: donde el fin de semana se reunía la familia del exciclista risaraldense Álvaro “El Cometa” Mejía para cocinar un almuerzo en la casa de la zona rural de Santa Rosa de Cabal, Risaralda; ahora solo se ven ladrillos caídos.
Ya no existen las paredes con rombos azules y blancos que protegían del sol en los días y evitaban el golpe del viento durante las noches. Ahora se ve el verde que rodea la propiedad en la que, desde la mañana del lunes, cuando Colombia sufrió un terremoto de 7.4 grados con epicentro en San José del Palmar, Chocó, que golpeó con fuerza al vecino Risaralda, se cortó el servicio de electricidad, de agua y se esfumaron varios sueños.