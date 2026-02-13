x

Final sorpresiva para esquiadora en Olímpicos: perdió competencia pero recibió anillo de compromiso

Se trata de la estadounidense Breezy Johnson, a quien le pidieron matrimonio luego de su caída en los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia.

  Breezy Johnson, quien ganó oro en los Olímpicos en la prueba de descenso, también recibió anillo de compromiso. Foto: Instagram Breezy Johnson
    Breezy Johnson, quien ganó oro en los Olímpicos en la prueba de descenso, también recibió anillo de compromiso. Foto: Instagram Breezy Johnson
  • Breezy Johnson y su anhelado sueño en Olímpicos. Aquí junto a su pareja Connor Watkins. FOTO: Instagram Breezy Johnson
    Breezy Johnson y su anhelado sueño en Olímpicos. Aquí junto a su pareja Connor Watkins. FOTO: Instagram Breezy Johnson
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

Después del oro olímpico del domingo en Cortina d’Ampezzo, la esquiadora estadounidense Breezy Johnson se cayó y abandonó el jueves en el supergigante, pero lo mejor para ella estaba esperando en la meta: su novio le esperaba con un anillo para pedirle matrimonio.

Lea: Descalificaron de los Olímpicos a deportista ucraniano por casco en honor a atletas muertos en la guerra

Johnson, de 31 años, aceptó sin dudar, todavía sorprendida al ver a su pareja, Connor Watkins, arrodillándose en la célebre estación invernal de los Dolomitas, en el final de la pista Olimpia delle Tofane.

“Le había dicho que siempre había soñado con una petición de matrimonio en los Juegos Olímpicos, así que ya tenía una pequeña intuición”, admitió Johnson, muy sonriente, con su anillo de zafiro y oro blanco.

Breezy Johnson y su anhelado sueño en Olímpicos. Aquí junto a su pareja Connor Watkins. FOTO: Instagram Breezy Johnson
Breezy Johnson y su anhelado sueño en Olímpicos. Aquí junto a su pareja Connor Watkins. FOTO: Instagram Breezy Johnson

“Es porque tenía la sensación de que aquí se unirían mis dos amores. Y son los Juegos Olímpicos, en un lugar único. Siento mucha mística aquí”, explicó la esquiadora de Salt Lake City, que en noviembre de 2022 reveló públicamente su bisexualidad.

La pareja lleva junta “desde hace dos años y medio”.

Presente a su lado, Connor Watkins explicó que cuando la conoció no sabía que era una deportista de alto nivel.

Explicó también que llevaba “desde hace un año” preparando esta petición de mano en Italia, con ayuda de personas del entorno de Johnson.

Sigue leyendo: Video | Biatleta noruego ganó medalla en los Olímpicos de Invierno y admitió en televisión que fue infiel

