De la medalla olímpica a ganar el Desafío Siglo XXI: los premios que se llevó Anthony Zambrano

Bajo el sol de Cartagena de Indias, la historia de los programas de TV y el deporte colombiano sumó un nuevo capítulo este 17 de febrero. El atleta olímpico Anthony Zambrano, junto a su refuerzo Miryan, se llevaron las miradas del país tras ganar el Desafío Siglo XXI.
Ambos llegaron primero hasta la copa de la Gran Final del reality más exigente de la televisión nacional. El triunfo no solo consolidó su estatus como competidor de élite, sino que cierra una temporada marcada por la resistencia física y la estrategia en “La Ciudad de las Cajas”.
Zambrano, reconocido deportista olímpico, de 28 años, quien se ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020/2021, debido a la pandemia del covid-19, escribió un nuevo capítulo tras ganar el Desafío más largo de la historia, tras desarrollarse entre 2025 y 2026.