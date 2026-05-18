Acuerdo entre Mourinho y Real Madrid: vuelve The Special One a la casa blanca

José Mourinho, quien aún oficia como director técnico del Benfica de Portugal, habría llegado a un acuerdo verbal con el Real Madrid para iniciar su segundo ciclo como estratega al frente de la Casa Blanca en la temporada 2026/27. El portugués estuvo hablando constantemente con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante el último mes para ultimar detalles de su contrato.
Justamente las elecciones presidenciales del Real Madrid, las cuales Pérez oficializó en rueda de prensa, serían la razón que demoraría la confirmación de la llegada de “Mou” al Santiago Bernabéu. “The Special One”, como se hizo conocer en su etapa al frente del Chelsea inglés, quiere devolver al Madrid al más alto nivel tal como lo hizo entre 2010 y 2013.