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Acuerdo entre Mourinho y Real Madrid: vuelve The Special One a la casa blanca

Según varios medios cercanos al Real Madrid, José Mourinho habría llegado a un acuerdo verbal con la Casa Blanca para ser su director técnico hasta 2028

  • José Mourinho tiene 26 títulos como entrenador profesional. FOTO: INSTAGRAM JOSEMOURINHO
    José Mourinho tiene 26 títulos como entrenador profesional. FOTO: INSTAGRAM JOSEMOURINHO
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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José Mourinho, quien aún oficia como director técnico del Benfica de Portugal, habría llegado a un acuerdo verbal con el Real Madrid para iniciar su segundo ciclo como estratega al frente de la Casa Blanca en la temporada 2026/27. El portugués estuvo hablando constantemente con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante el último mes para ultimar detalles de su contrato.

Justamente las elecciones presidenciales del Real Madrid, las cuales Pérez oficializó en rueda de prensa, serían la razón que demoraría la confirmación de la llegada de “Mou” al Santiago Bernabéu. “The Special One”, como se hizo conocer en su etapa al frente del Chelsea inglés, quiere devolver al Madrid al más alto nivel tal como lo hizo entre 2010 y 2013.

Tras el último partido de la temporada del Benfica en la Primeira Liga de Portugal, Mourinho reconoció que el dirigir al conjunto luso fue un acierto para recuperar su nivel. “Me equivoqué al ir al Fenerbahçe, no era mi nivel cultural, no era mi nivel futbolístico, no lo era. Entrenar al Benfica es volver a mi nivel, y mi nivel es entrenar a los clubes más grandes del mundo”, afirmó Mou, lo que para muchos sonó a despedida.

Además de Mourinho, el Madrid busca darle continuidad dentro de la institución al director técnico actual, Álvaro Arbeloa, quien asumió de forma interina tras la salida de Xabi Alonso en enero de 2026. José Mourinho vería con buenos ojos tener al español en su cuerpo técnico, operación que gusta en la directiva del Real.

Otro de los grandes personajes que está cerca de volver es Toni Kroos. En el equipo quince veces campeón de la Champions League han trabajado silenciosamente en convencer a uno de sus exjugadores más ganadores. Kroos es un ídolo de la institución castellana; además, siempre demostró ser un gran líder en el vestuario. El mensaje es claro: Mourinho y Kroos están llamados a calmar las aguas en el Madrid y poner las cosas en orden dentro del camerino más pesado del mundo futbolero.

El que sí es oficial: Xabi Alonso al Chelsea

El entrenador español, Xabi Alonso, llegará al banquillo del Chelsea de Londres para ser quien lidere el proyecto en Stamford Bridge. Los Blues han sido otro club que estuvo a la deriva durante la segunda parte de la temporada 2025/26 tras el despido repentino del italiano Enzo Maresca, entrenador que ganó el Mundial de Clubes 2025.

Alonso dio sus primeras palabras como entrenador blue: “Chelsea es uno de los clubes más grandes del fútbol y me llena de orgullo convertirme en entrenador de este gran club”. Es sabido que desde inicios de siglo, los londinenses son uno de los clubes con más cartera del fútbol a nivel global, ahora, bajo el mando del estadounidense Todd Boehly, el equipo no ha dejado de invertir, pero parece no haberlo hecho de la forma correcta.

Un gran reto tiene el exentrenador del Bayer Leverkusen. Será su primera experiencia en el fútbol inglés, y así como José Mourinho, habrá dirigido en su carrera al Real Madrid y al Chelsea. El español tiene 44 años de edad.

Lea también: Duelo de genios en Champions: Luis Enrique y Mikel Arteta, los arquitectos de PSG y Arsenal

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