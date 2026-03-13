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La locura de Ángel Barajas: clasificó a otras dos finales de Copa Mundo, esta vez en Turquía

En Antalya, el gimnasta colombiano confirmó su gran momento el liderar los primeros puestos de las pruebas que disputó. Este domingo luchará por los puestos de honor.

  • Ángel Barajas, de 19 años, es la nueva sensación de la gimnasia artística mundial. FOTO GETTY
    Ángel Barajas, de 19 años, es la nueva sensación de la gimnasia artística mundial. FOTO GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 40 minutos
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Lo de Ángel Barajas en la gimnasia artística internacional es una locura.

Con una regularidad asombrosa, el joven prodigio de este deporte, quien en 2024 con 17 años de edad conquistó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París, voló a dos nuevas finales en Copa Mundo y este domingo buscará añadir más éxito a su brillante palmarés en una temporada en la que sorprende con su gran nivel y gratos resultados.

Esta vez en Antalya, Turquía, sede de la tercera parada de las Copas Mundo por aparatos, el cucuteño volvió a impresionar con sus rutinas para terminar entre los mejores en las especialidades de barras paralelas y barra fija.

Es una ciudad que le trae grandes recuerdos, pues fue en Antalya en 2023 donde se convirtió en el primer gimnasta del país en lograr una medalla en un Mundial Juvenil, coronándose campeón en suelo y barras paralelas, además de obtener plata en el all-around y bronce en barra fija. El representante nacional siguió causando sensación con su talento.

Lea: ¡Histórico! El colombiano Ángel Barajas conquista el oro en barras paralelas en la Copa Mundo de Gimnasia de Azerbaiyán

En barra fija terminó segundo en la ronda clasificatoria con un puntaje de 14.366, el mismo puntaje que el japonés Tsuyoshi Hasegawa.

En paralelas, Ángel fue primero, con 14.933 puntos, seguido del ruso Aleksandr Kartsev (13.933).

Barajas viene de competir en la Copa Mundo de Bakú, Azerbaiyán, la semana pasada, en la que conquistó oro en paralelas y bronce en fija, suma tres preseas este año en dicho circuito, pues el pasado 22 de febrero, en Cottbus, Alemania, fue plata en barra fija.

“En estas Copas Mundo, Ángel va ganando experiencia y consolidando más su nombre y sus rutinas, siendo demasiado importante para todas las aspiraciones que tenemos previstas con él. Es un muchacho muy disciplinado, receptor, estamos muy felices con sus progresos”, comentó el entrenador nacional Jairo Ruiz.

Cabe recordar que Barajas suma ocho metales en su historial de Copas Mundo.

En Bakú, pero en 2024, Barajas consiguió dos medallas de bronce, una en barra fija y otra en barras paralelas.

También conquistó bronce en barras paralelas en la Copa del Mundo de El Cairo 2024, mientras que sus preseas plateadas llegaron posteriormente en barras paralelas en las Copas del Mundo de París 2025 y Szombathely 2025.

Siga leyendo: Ángel Barajas ganó bronce en Azerbaiyán y sumó su tercer podio del año en Copas Mundo de gimnasia

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