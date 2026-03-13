La locura de Ángel Barajas: clasificó a otras dos finales de Copa Mundo, esta vez en Turquía

Lo de Ángel Barajas en la gimnasia artística internacional es una locura.

Con una regularidad asombrosa, el joven prodigio de este deporte, quien en 2024 con 17 años de edad conquistó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París, voló a dos nuevas finales en Copa Mundo y este domingo buscará añadir más éxito a su brillante palmarés en una temporada en la que sorprende con su gran nivel y gratos resultados.

Esta vez en Antalya, Turquía, sede de la tercera parada de las Copas Mundo por aparatos, el cucuteño volvió a impresionar con sus rutinas para terminar entre los mejores en las especialidades de barras paralelas y barra fija.

Es una ciudad que le trae grandes recuerdos, pues fue en Antalya en 2023 donde se convirtió en el primer gimnasta del país en lograr una medalla en un Mundial Juvenil, coronándose campeón en suelo y barras paralelas, además de obtener plata en el all-around y bronce en barra fija. El representante nacional siguió causando sensación con su talento.

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En barra fija terminó segundo en la ronda clasificatoria con un puntaje de 14.366, el mismo puntaje que el japonés Tsuyoshi Hasegawa.

En paralelas, Ángel fue primero, con 14.933 puntos, seguido del ruso Aleksandr Kartsev (13.933).

Barajas viene de competir en la Copa Mundo de Bakú, Azerbaiyán, la semana pasada, en la que conquistó oro en paralelas y bronce en fija, suma tres preseas este año en dicho circuito, pues el pasado 22 de febrero, en Cottbus, Alemania, fue plata en barra fija.