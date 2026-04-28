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Golpe a las antiguas AUC: extinguen 19 bienes millonarios en Antioquia, Meta y Casanare

15 de ellos fueron localizados en el municipio de Turbo, Urabá antioqueño, y hacen parte de una misma hacienda, que durante años funcionó como centro logístico y financiero de esta estructura delincuencial.

  • Personal de la Fiscalía y el Ejército en uno de los 19 bienes a los que se les hizo extinción de dominio. FOTO Fiscalía.
    Personal de la Fiscalía y el Ejército en uno de los 19 bienes a los que se les hizo extinción de dominio. FOTO Fiscalía.
  • Así estaba dividida la hacienda El Cocuelo en Turbo, Antioquia. FOTO Fiscalía.
    Así estaba dividida la hacienda El Cocuelo en Turbo, Antioquia. FOTO Fiscalía.
  • Otra de las 19 propiedades embargadas por la Fiscalía y el Ejército. FOTO Fiscalía.
    Otra de las 19 propiedades embargadas por la Fiscalía y el Ejército. FOTO Fiscalía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional materializaron las medidas de extinción de dominio impuestas por un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, sobre 19 bienes que estarían vinculados al extinto Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Lea más: Fiscalía revela detalles del caso Lili Pink: el lavado de activos podría superar los $730.000 millones

Dichas propiedades, avaluadas en más de $65.000 millones, están ubicadas en Antioquia, Meta y Casanare, y serán destinadas a la reparación de las víctimas del conflicto armado.

Así estaba dividida la hacienda El Cocuelo en Turbo, Antioquia. FOTO Fiscalía.
Así estaba dividida la hacienda El Cocuelo en Turbo, Antioquia. FOTO Fiscalía.

Uno de los bienes embargados que más destaca es la hacienda El Cocuelo en jurisdicción del municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño, que según la Fiscalía, “es un amplio corredor rural que durante varios años funcionó como centro logístico, financiero y de control territorial del grupo armado ilegal”.

Otra de las 19 propiedades embargadas por la Fiscalía y el Ejército. FOTO Fiscalía.
Otra de las 19 propiedades embargadas por la Fiscalía y el Ejército. FOTO Fiscalía.

El terreno se dividió en 15 predios, cada uno con matrícula independiente y registrados a diferentes personas, esto con el fin de encubrir su adquisición ilegal y evitar la intervención de las autoridades en el terreno. Las otras 4 propiedades, una en zona urbana y tres en zona rural, se localizaron en Meta y Casanare.

Entérese: Ministerio de Defensa desplegó comisión para investigar minería ilegal cerca de batallón en Antioquia

Tras analizar los predios, hacer una reconstrucción histórica y revisar los documentos vinculados a los bienes, la Policía Judicial determinó que estos no solo se dispusieron como refugio para bandas criminales, sino también que eran, en gran parte, el sustento económico ilegal de las antiguas AUC.

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