Golpe a las antiguas AUC: extinguen 19 bienes millonarios en Antioquia, Meta y Casanare

La Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional materializaron las medidas de extinción de dominio impuestas por un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, sobre 19 bienes que estarían vinculados al extinto Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Lea más: Fiscalía revela detalles del caso Lili Pink: el lavado de activos podría superar los $730.000 millones Dichas propiedades, avaluadas en más de $65.000 millones, están ubicadas en Antioquia, Meta y Casanare, y serán destinadas a la reparación de las víctimas del conflicto armado.

Así estaba dividida la hacienda El Cocuelo en Turbo, Antioquia. FOTO Fiscalía.

Uno de los bienes embargados que más destaca es la hacienda El Cocuelo en jurisdicción del municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño, que según la Fiscalía, “es un amplio corredor rural que durante varios años funcionó como centro logístico, financiero y de control territorial del grupo armado ilegal”.

Otra de las 19 propiedades embargadas por la Fiscalía y el Ejército. FOTO Fiscalía.