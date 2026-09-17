Ángel Barajas selló título de la gimnasia colombiana en Juegos Sudamericanos 2026, ¿cuántas medallas logró?

En cada certamen, la gimnasia artística masculina de Colombia ilusiona más hacia el objetivo por el que ha luchado tantos años: clasificar al equipo completo a los Juegos Olímpicos.

En los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, en República Dominicana, dominó la disciplina al conquistar 11 medallas, 6 de ellas de oro: por equipos, la general individual con Ángel Barajas —quien también ganó en paralelas y barra fija—, y Camilo Vera, que se impuso en arzones y salto. Al país lo siguieron en la medallería Puerto Rico y México.

Ahora, en los Juegos Suramericanos con sede en Santa Fe, Argentina, el conjunto nacional integrado por Thomás Mejía, Ángel Barajas, Yan Zabala, Daniel Villa, Juan Ramos y Jorman Álvarez logró la primera posición en el acumulado de preseas, por encima de Brasil y Argentina. El balance fue de 5 oros y 3 platas, para un total de 8 preseas.

Los títulos los consiguieron Thomás Mejía, en el concurso completo individual y en suelo, además de Ángel Barajas, en caballo con arzones, barras paralelas y barra fija. Las medallas de plata fueron obtenidas en la competencia por equipos, además de las logradas por Mejía en arzones y Barajas en anillas.

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Como reseñó el Comité Olímpico Colombiano (COC) en su página oficial, Barajas volvió a ser protagonista en el Invencible Arena de Rosario y cerró su participación con un doblete dorado.

Primero ratificó su poderío en la final de barras paralelas con una puntuación de 14.025, “resultado construido a partir de una dificultad de 6.200 y una ejecución de 7.825”. Lo acompañaron en el podio el brasileño Diogo Brajao (13.600) y el argentino Ivo Chiapponi (12.950).