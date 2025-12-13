Ángel Barajas y Camilo Vera, vidas paralelas en la gimnasia; son claves de Colombia para ir a la Olimpiada de 2028

Ángel Barajas y Camilo Vera nacieron en la misma región, tienen el mismo formador, son fuertes en los mismos aparatos (barra fija y paralelas) y en sus vidas hay mucho en común: proceden de sectores populares de Cúcuta, capital de Norte de Santander, donde enfrentaron dificultades económicas, pero desde muy chicos, con el espejo de sus hermanos mayores deportistas y sus mamás como pilares, encontraron en la gimnasia artística el camino del éxito.
En esa ruta apareció el profesor Jairo Ruiz, quien vive orgulloso de la cantera de atletas de alto rendimiento que ha forjado, poniendo a Colombia en la élite de la gimnasia. No en vano, Barajas, luego de alcanzar dos medallas de oro, una de plata y una de bronce en el Mundial juvenil de Antalya, Turquía, en 2023, logró una presea de plata en los Juegos Olímpicos de París-2024.