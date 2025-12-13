Ángel Barajas y Camilo Vera, vidas paralelas en la gimnasia; son claves de Colombia para ir a la Olimpiada de 2028

Ángel Barajas y Camilo Vera nacieron en la misma región, tienen el mismo formador, son fuertes en los mismos aparatos (barra fija y paralelas) y en sus vidas hay mucho en común: proceden de sectores populares de Cúcuta, capital de Norte de Santander, donde enfrentaron dificultades económicas, pero desde muy chicos, con el espejo de sus hermanos mayores deportistas y sus mamás como pilares, encontraron en la gimnasia artística el camino del éxito. En esa ruta apareció el profesor Jairo Ruiz, quien vive orgulloso de la cantera de atletas de alto rendimiento que ha forjado, poniendo a Colombia en la élite de la gimnasia. No en vano, Barajas, luego de alcanzar dos medallas de oro, una de plata y una de bronce en el Mundial juvenil de Antalya, Turquía, en 2023, logró una presea de plata en los Juegos Olímpicos de París-2024.

Por su parte, Vera acaba de ganar dos oros en el Mundial juvenil de Manila, Filipinas, después de haber sido el más laureado en los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, Paraguay, con tres títulos y en el Suramericano de Medellín con 7. Nadie mejor para hablar de estos dos talentos que su mentor y maestro, Jairo Ruiz, quien destaca de cada uno sus virtudes: la disciplina de Ángel y las condiciones técnicas innatas de Camilo. Ruiz asegura: “Ambos son mis alumnos y el entrenador quiere lo mejor para ellos, y eso quiero que quede claro”. Lea también: Las lágrimas que valen oro: Camilo Vera, el bicampeón que venció las lesiones y honró a su mamá en el podio mundial Barajas, de 19 años, mide 1,65 metros y pesa 64 kilogramos. Camilo, por su parte, es un año menor, con una estatura de 1,56 metros y un peso de 56 kilogramos. Ambos poseen las características físicas que se requieren para competir en el alto nivel: brazos largos, espalda ancha y cintura delgada.

¿Qué diferencia a Barajas y Vera?

El profesor Ruiz, quien acaba de recibir el premio Vida y Obra de Entrenador (también formó a Jossimar Calvo), otorgado por Acord Colombia, en su estilo frentero y sin tapujos, describió a sus actuales deportistas estrellas, a quienes tendrá compitiendo desde el próximo año en la categoría mayores. “Ángel se diferencia de Camilo por la disciplina, porque es muy organizado y en su hogar, su mamá, contribuye bastante con el entrenamiento invisible. Él ejecuta elementos de gran dificultad y es muy talentoso. Y Camilo, diría yo, es mucho más talentoso que Ángel, pero debe mejorar el entrenamiento invisible (descanso en casa, buena alimentación, control del peso, ingesta de vitaminas, etc.), una lucha permanente con él”. Ruiz asegura que cuando no se cumplen estas indicaciones, vienen las gripas que ocasionan incapacidades y pérdida de días de preparación. Confía en que las charlas que ofrece a la Escuela de Padres den resultados y permitan que esa ayuda desde el hogar se concrete para que Camilo continúe su camino ascendente en la gimnasia artística.

Los dos son de carácter fuerte, aunque Ángel es un poco más sumiso y quien escucha más las indicaciones, una orientación que le ha servido para mejorar su calidad de vida. Lo mismo se espera de Camilo, quien es un año menor y empezó a recibir las bondades del triunfo. Sobre quién es más fuerte y centrado para enfrentar nuevos retos y mantenerse en la élite, Ruiz es cauto y prefiere dejar que pase el tiempo, “porque si ellos captan las enseñanzas y recomendaciones, seguro les irá bien”. Admite que la Escuela de Padres, en la que continuamente tienen reuniones con los psicólogos, el trabajador social y el grupo interdisciplinario, ha sido de gran ayuda. Le puede interesar: ¿Por qué la rutina que le dio la medalla de plata a Ángel Barajas en Hungría es considerada como una de las más difíciles de hacer?

Base para Los Ángeles 2028