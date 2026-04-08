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Antioqueñas Luisa Botero y Mabel Tobón ganaron medalla de plata en el Panamericano de Natación Artística en Chile

Colombia también logró el bronce con la pareja integrada por Nicolás Aslender y Natalia Jurado en el dueto mixto.

  • Las antioqueñas Luisa Botero y Mabel Tobón lograron la medalla de plata en el dúo femenino en la prueba técnica de la competencia que se desarrolla en Santiago de Chile. FOTO PANAM SPORT
    Las antioqueñas Luisa Botero y Mabel Tobón lograron la medalla de plata en el dúo femenino en la prueba técnica de la competencia que se desarrolla en Santiago de Chile. FOTO PANAM SPORT
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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La delegación colombiana inició con pie derecho su participación en el Campeonato Panamericano Clasificatorio a Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, tras ganar las medallas de plata y bronce en las pruebas de dueto femenino y dúo mixto.

Las antioqueñas Luisa Botero y Mabel Tobón, que son entrenadas por Shara Múnera, se lucieron en la prueba técnica en la que alcanzaron una calificación de 243.6175 unidades, para alcanzar el segundo lugar, superadas únicamente por las mexicanas Marla Arellano y Joana Jiménez, que se quedaron con el oro, tras una calificación de 267.8408.

El podio lo completaron las también mexicanas Camila Argumedo y Daniela Ávila, que lograron una calificación de 240.3017 unidades, para quedarse con el bronce.

Segunda medalla del día para Colombia

De otro lado, el dueto integrado por Nicolás Tascón y Natalia Jurado alcanzó la medalla de bronce en la prueba de dueto mixto técnico con un puntaje de 153.5384.

Los colombianos fueron superados por los mexicanos Diego Villalobos y Nayeli Mondragón, que ganaron el oro con una calificación de 213.4833 y los chilenos Nicolás Campos y Theodora Garrido que se quedaron con la plata y un registro de 207.1725

Colombia desplazó hasta Santiago de Chile, una delegación de diez deportistas, dirigidas por Mariana Quintero Londoño. El equipo lo integran las antioqueñas Luisa Fernando Botero, Mabel Tobón, Manuela Yepes y María José Londoño, junto a las bogotanas Danna Sofía Acosta, Mónica Valeria Arévalo y Valeria Jurado; mientras que por el Valle del Cauca fueron seleccionados Natalia Jurado, Valerie Cuenca y Nicolás Tascón.

El certamen en Chile cuenta con 300 atletas en representación de 21 países, que disputan las pruebas en el Centro Acuático Kristel Kobrihc.

Con esta participación, el país buscará no solo asegurar su cupo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, sino también seguir consolidando su proceso en la natación artística, proyectando un equipo competitivo y con continuidad dentro del panorama continental.

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