x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Estos son los antioqueños preseleccionados para las eliminatorias al Mundial de Baloncesto

Braian Angola y Juan Diego Tello tienen un gran presente en sus respectivas ligas. Samuel Hincapié recibió su primer llamado.

  • Juan Diego Tello, el antioqueño es uno de los jugadores de más experiencia que hace parte de la lista de los preseleccionados por el técnico Tomás Díaz para los duelos ante Chile y Brasil. FOTO JULIO HERRERA
    Juan Diego Tello, el antioqueño es uno de los jugadores de más experiencia que hace parte de la lista de los preseleccionados por el técnico Tomás Díaz para los duelos ante Chile y Brasil. FOTO JULIO HERRERA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
bookmark

El técnico Tomás Díaz entregó la lista larga de jugadores preseleccionados con miras a las ventanas de la FIBA Basketball World Cup 2027 Américas Qualifiers, en las que Colombia se debe medir, como visitante, ante Chile y Brasil.

Los juegos están previstos para los días 27 de febrero en Valdivia (Chile) y el 2 de marzo en Belo Horizonte (Brasil), mientras que la tercera ventana se disputará en junio próximo, en fechas por definirse.

En el listado que entregó el técnico colombiano sobresalen nombres como los de Braian Angola, quien en la actualidad juega la Euroliga con buenos resultados, al igual que el antioqueño Juan Diego Tello, quien viene siendo protagonista con el club Regatas Corrientes de Argentina en la liga de ese país.

De igual manera, del equipo Paisas fueron llamados Luis Almanza, que ha sido uno de los mejores del equipo antioqueño en la BCL que disputa actualmente el club, y junto a él fueron preseleccionados David Ojeda y Cristián Solís. Este último es uno de los jugadores que hacen parte de la renovación de la Selección, con buenas cifras y mucha proyección, así lo reconoció el técnico Raúl Pabón.

“Cristian ya no es promesa, sino una realidad del baloncesto colombiano, que cuenta con buenas condiciones para correr la cancha, de coger rebotes, de gran talla y buena capacidad atlética”, reconoció el entrenador antioqueño.

El resto de los preseleccionados son Álvaro Peña, Andrés Ibargüen, Soren de Luque, Hansel Atencia, Jaime Echenique, Michael Jackson, Romario Roque, Darwin Blanco, Yildon Mendoza, Jareth Teherán, Jerson Caicedo, Jim James, Juan Madrigal, Juan Saíz, Samuel Hincapié, Miguel Ramos, Keyner Asprilla, Rayner Torres y Tony Trocha.

De los 24 preseleccionados, 12 serán confirmados para que viajen con la Selección a Chile y Brasil para los duelos de la segunda ventana de esta clasificación. El técnico Díaz oficializará los elegidos antes del 23 de febrero, fecha en la que los jugadores se deben presentar en Valdivia para arrancar la concentración con miras a los dos juegos.

La primera ventana de esta fase clasificatoria ya se realizó y Colombia venció a Venezuela, 80-78 en Cali, para sumar dos puntos. El duelo de vuelta en el vecino país no se pudo realizar por problemas de logística, por ello, ese compromiso está pendiente y se debe reprogramar antes de junio de 2026.

También es importante recordar que Colombia ya ha vencido a Chile y Brasil en encuentros que se disputaron el año pasado: en febrero derrotó 97-91 a los australes en un gran partido, mientras que contra los brasileños tiene una victoria registrada en 2022; en esa ocasión ganó 104-98, duelo disputado en el coliseo Elías Chegwin, de Barranquilla.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida