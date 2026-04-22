Deporte de luto: Elmer Orejuela Rivas, promesa olímpica, fue asesinado en Palmira

El deportista vallecaucano Elmer Daniel Orejuela Rivas, de 23 años y campeón nacional de judo, fue asesinado en un ataque armado junto a Franger Herney Rengifo Zea, de 19 años. Ambas víctimas se desplazaban en motocicleta cuando fueron interceptadas por dos sujetos que huyeron del lugar. Orejuela era una destacada promesa del deporte colombiano, con múltiples medallas internacionales, y se encontraba entrenando para buscar un cupo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Orejuela y su acompañante fueron atacados a disparos por dos sujetos a bordo de una motocicleta; los agresores abrieron fuego en repetidas ocasiones mientras las víctimas se movilizaban por la vía. Aunque fueron auxiliados por la comunidad y trasladados al hospital Raúl Orejuela Bueno, ambos fallecieron minutos después debido a la gravedad de las heridas. El crimen ocurrió durante la mañana del pasado martes 21 de abril y tuvo lugar en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, específicamente en la vía que conduce del casco urbano al corregimiento de Rozo. Según los testimonios preliminares, las víctimas se encontraban saliendo del barrio Coronado después de haber participado en un partido de fútbol en una cancha de la zona.

Elmer Daniel Orejuela Rivas, subcampeón del Open Panamericano de Santo Domingo 2024. Foto: tomada de redes sociales @elmer_orejuela_100kg

Los móviles del crimen aún no se han establecido con claridad y están bajo investigación por parte de la Policía Judicial. Las autoridades investigan si el deportista había recibido amenazas previas, teniendo en cuenta que, además de su carrera atlética, era reconocido como un líder deportivo de la Comuna 1 de Palmira, donde apoyaba procesos con jóvenes. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis. Lea también: Doble éxito de Ángel Barajas en la Copa del Mundo de Antalya: plata en paralelas y barra fija El Comité Olímpico Colombiano (COC), a través de su comité ejecutivo y su presidente, Ciro Solano Hurtado, emitió un comunicado oficial expresando su profundo pesar por el fallecimiento del judoca, en donde expresaba un mensaje de consuelo a sus familiares, amigos y a toda la comunidad del judo nacional por la pérdida del deportista.

El COC destacó a Orejuela como un ejemplo de “disciplina, entrega y amor por el deporte”, calificándolo como un ser humano exitoso tanto dentro como fuera del dojo. Asimismo, señalaron que su calidad humana y valores perdurarán como su principal legado. La organización resaltó los logros deportivos del joven de 23 años, mencionando su palmarés en la Federación Internacional de Judo (IJF), que incluía cuatro medallas de bronce y una de plata en competencias internacionales; además, logró el subcampeonato en el Open Panamericano de República Dominicana 2024, en la categoría de más de 100 kilogramos, y su medalla de bronce obtenida recientemente, en marzo, durante la Copa Centroamericana y del Caribe 2026 en la categoría de +100 kg en Panamá. En el momento de su fallecimiento, se encontraba en preparación activa para buscar un cupo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Las investigaciones sobre los atacantes de Elmer Daniel Orejuela Rivas se encuentran en una etapa activa y están siendo coordinadas por unidades de la Policía Judicial. Las autoridades están adelantando operativos específicos con el objetivo de identificar y capturar a los dos sujetos que se movilizaban en la motocicleta. Actualmente, el trabajo se centra en la recolección de pruebas y testimonios que permitan dar con su paradero. Según declaraciones de Educleixer Valencia, gerente del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación (Imder) de Palmira, las indagaciones ”van por buen camino” y se espera tener una respuesta pronta por parte de los investigadores. Le puede interesar: Capturan en Argentina a Braian Ferney Cruz, otro implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Dilian Francisca Toro, actual gobernadora del Valle, se pronunció sobre este hecho con un mensaje de condolencias publicado en su cuenta de X. En él, expresó su tristeza por la muerte de dos deportistas vallecaucanos en la misma semana. “Esta es una semana muy triste para nuestro deporte vallecaucano, que hoy está de luto. Despedimos a uno de nuestros grandes talentos ‘Valle Oro Puro’, Elmer Orejuela, quien deja un legado imborrable como campeón y ser humano. Y con profundo dolor decimos adiós a Juan David Ruiz Ramírez... A sus familias y seres queridos, toda mi solidaridad y un abrazo lleno de fuerza en este momento tan difícil”.