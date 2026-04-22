Capturan en Argentina a Braian Ferney Cruz, otro implicado en el magnicidio de Miguel Uribe

En el expediente que avanza por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, las autoridades confirmaron la captura de Braian Ferney Cruz Castillo, señalado como uno de los presuntos responsables logísticos del crimen ocurrido en Bogotá en junio de 2025.

El hombre fue detenido en Argentina, donde se encontraba de manera irregular pese a tener una orden de captura en su contra y una orden de expulsión vigente. Su ubicación fue posible gracias a información suministrada por autoridades colombianas, que desde marzo advertían sobre su posible ingreso a ese país. La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de la provincia de Corrientes, en coordinación con la Gendarmería Nacional.

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Cruz Castillo ya había tenido problemas con la justicia argentina. Había sido detenido en Buenos Aires por un caso de robo, proceso en el que posteriormente quedó en libertad, aunque con una orden de expulsión activa. El pasado martes fue citado nuevamente a tribunales tras aceptar un juicio abreviado por ese expediente. Fue en ese momento cuando se concretó su recaptura, esta vez por su presunta participación en el asesinato de Uribe Turbay.

Según la investigación, el señalado habría cumplido un papel clave en la logística del crimen. Bajo las órdenes de Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, hizo seguimientos al senador para identificar sus rutinas y su esquema de seguridad.