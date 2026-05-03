En video | Increíble: atleta keniano sufrió grave lesión en la Maratón de Cali por un bache en la vía

Lo que debía ser una fiesta deportiva internacional terminó en polémica, pues el corredor keniano Ezra Kipketer Tanui sufrió una fuerte lesión en uno de sus tobillos tras caer en un hueco durante el recorrido de la Maratón de Cali, un hecho que encendió las críticas sobre las condiciones de la malla vial en la ciudad.
El momento quedó registrado en video. Tanui avanzaba junto a un grupo de atletas cuando, al pisar un bache, perdió la estabilidad y cayó al suelo con evidentes gestos de dolor. Segundos después, personal de logística que acompañaba la competencia se detuvo para auxiliarlo.
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