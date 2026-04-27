Casi tres millones de pesos cuestan los tenis que usó Sebastian Sawe al romper récord deportivo

Entre quienes promueven la práctica del runing hay una narrativa que, después de que Sebastian Sawe se convirtiera en el primer hombre capaz de terminar una Maratón en menos de dos horas (una hora, 59 minutos y 30 segundos), en Londres el domingo pasado, se desdibujó: que correr es algo democrático, una práctica que puede hacer cualquiera. En teoría, solo basta tener una pantaloneta, unos tenis y disposición. Pero correr en serio, en estos días, requiere una inversión alta para comprar ropa y tenis aerodinámicos, acordes a la ocasión. Lejos quedaron los años del fondismo rudimentario donde los hombres corrían y sacaban ventaja únicamente de sus condiciones naturales.

No se volverán a ver shows como el que dio Mateo Flores en la Maratón de Boston de 1952, cuando rompió la cinta después de correr con unos mocasines. Menos todavía momentos como el que protagonizó el etíope Shambel Abebe Bikila en los Juegos Olímpicos Roma 1960, cuando ganó el Maratón después de correr descalzo y se convirtió en el primer africano en conseguir una medalla de oro olímpica.

La batalla de las marcas por quedarse con el “reinado” en el atletismo

El deporte ha avanzado con la tecnología. Si en el ciclismo han hecho bicicletas de carbono de poco peso que benefician a los escaladores, en el maratonismo las grandes marcas se han centrado en producir unos tenis que le den comodidad al atleta y que le permitan “maximizar” su rendimiento. Los principales protagonistas son Adidas y Nike. La marca alemana tomó la ventaja el domingo: con sus zapatos de referencia Adizero Adios Pro Evo 3, Sawe logró el récord mundial.

No obstante, no fue el único. En la misma competencia, utilizando los mismos tenis, el etíope Yomif Kejelcha derribó la barrera de las dos horas: finalizó su recorrido en 1:59: 41. Sin embargo, no ganó. Su compatriota Tigst Assefa, quien se quedó con el primer lugar en la rama femenina con un registro de 2:15:41, utilizó los mismos tenis. De acuerdo con la revista especializada GQ, las ventajas de estos tenis están en que utilizan una tecnología que llevan a que apenas pesen 97 gramos gracias a que tienen una suela hecha en carbono y unas espumas especiales que ayudan a que el atleta sea “impulsado” en sus pisadas y haya momentos en los que recupere energía.

Eso ayudó, por ejemplo, a que Sawe corriera cada kilómetro de su hazaña en un promedio de 2:50 minutos. Además, tuvo una velocidad promedio de 21 kilómetros por hora en el recorrido. Hoy, estos tenis se venden en el mundo a 500 euros: cerca de 2’800.000 pesos colombianos.

¿Cómo está Nike en la batalla?

Entre tanto Nike, marca estadounidense con sede de Oregon, fue “la gran derrotada” en esa carrera. Si bien el atleta Jacob Kiplimo, quien terminó en tercer lugar con un tiempo de 2 horas y 28 segundos –también estuvo por debajo de las 2 horas y 35 segundos que firmó el fallecido Kevin Kiptum en Chicago 2023, que era el anterior récord Mundial–, corrió con unos Alphafly 4, ellos eran quienes más habían invertido para bajar el récord. En 2019, junto a la empresa británica Ineos, invirtieron más de 20 millones de dólares en la realización del reto Ineos 1:59 en Viena, Austria, en la que el mítico maratonista Eliud Kipchoge, de 41 años, terminó el recorrido en una hora, 59 minutos y 40 segundos utilizando unos Nike Alpha Fly.

Sin embargo, el récord no fue aceptado por la Organización Mundial de Atletismo porque hubo ayudas que rompían las normas. Por eso, después de que Sawe consiguiera el récord en Londres, la marca publicó una imagen que decía que el reloj fue reiniciado, pero esta no es la línea final, haciendo referencia a que seguirán en la pelea.

¿Cuáles son las otras marcas que participan en “la pelea”?