Al duelo de verdes solo le faltó el gol

Cali presionó arriba a Nacional haciéndole cometer errores en los pases, le quitó el balón y no lo dejó pensar, con un trabajo que anuló por momentos a los tres hombres de ataque dispuestos por el entrenador risaraldense.

Un frío 0-0 cerró el duelo de verdes, que tuvo al conjunto local como protagonista en la primera parte y al cuadro paisa en la segunda; sin embargo, los intentos de parte y parte no fueron fructíferos para abrir el marcador.

Las llegadas constantes en el segundo tiempo y la ventaja de tener un jugador en la cancha en los últimos 8 minutos del partido no fueron suficientes para que Atlético Nacional se trajera la victoria anoche en su visita al Deportivo Cali en el estadio Palmaseca.

SÍNTESIS DEL PARTIDO



DEP. CALI 0



Técnico: Lucas Pusineri.

Jugadores: Johan Wallens; Juan Camilo Angulo, Danny Rosero, Richard Rentería, Kevin Velasco; Andrés Balanta, Matías Cabrera (Christian Rivera, 71’), Déiber Caicedo (Andrés Arroyo, 67’), Carlos Rodríguez; Agustín Palavecino (Feiver Mercado, 81’) y Juan Dinenno.

Goles: no marcó.

Figura: Johan Wallens.

Expulsado: Andrés Balanta (82’).



NACIONAL 0



Técnico: Pompilio Páez (e).

Jugadores: José Cuadrado; Daniel Bocanegra, Cristian Moya (Yerson Candelo, 71’), Alexis Henríquez, Christian Mafla (Cristian Blanco, 63’); Helibelton Palacios, Baldomero Perlaza (Brayan Rovira, 45’), Daniel Muñoz; Jarlan Barrera, Pablo Ceppelini y Hernán Barcos.

Goles: no marcó.

Figura: Hernán Barcos.

Expulsados: no tuvo.



Estadio: Palmaseca (Palmira). / Árbitro: Edílson Ariza (Santander). / Asistentes: David Fuentes (Cesar) y Javier Patiño (Meta). / Asistencia: 15.000 espectadores, aproximadamente.