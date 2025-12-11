Todo listo para el Festival de Festivales 2026, ¿dónde se jugará?

La fiesta deportiva más grande del país para niños y jóvenes volverá a encender a Medellín entre el 3 y el 17 de enero, reuniendo a miles de familias alrededor de un certamen que cada año se transforma.
Para 2026, el Festival de Festivales reunirá a 9.500 participantes en 30 disciplinas, la cifra más alta en su historia, confirmando que su impacto dejó de ser solo local hace rato.
La presencia de delegaciones de Panamá, Venezuela, Estados Unidos, Canadá y México también marca un nuevo aire internacional, un salto que reafirma la proyección continental que viene tejiendo la Corporación Deportiva Los Paisitas. Y aunque su corazón sigue siendo profundamente antioqueño, su impacto ahora viaja mucho más lejos. Le contamos dónde se jugará el Babyfútbol en 2026 y otras novedades del torneo infantil y juvenil más importante del país.