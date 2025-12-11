Todo listo para el Festival de Festivales 2026, ¿dónde se jugará?

La fiesta deportiva más grande del país para niños y jóvenes volverá a encender a Medellín entre el 3 y el 17 de enero, reuniendo a miles de familias alrededor de un certamen que cada año se transforma. Para 2026, el Festival de Festivales reunirá a 9.500 participantes en 30 disciplinas, la cifra más alta en su historia, confirmando que su impacto dejó de ser solo local hace rato. La presencia de delegaciones de Panamá, Venezuela, Estados Unidos, Canadá y México también marca un nuevo aire internacional, un salto que reafirma la proyección continental que viene tejiendo la Corporación Deportiva Los Paisitas. Y aunque su corazón sigue siendo profundamente antioqueño, su impacto ahora viaja mucho más lejos. Le contamos dónde se jugará el Babyfútbol en 2026 y otras novedades del torneo infantil y juvenil más importante del país.

Dos nuevas disciplinas y un homenaje especial en la edición 2026

El festival sumará el próximo año dos deportes largamente esperados: lucha y balonmano. “Estas dos disciplinas las incluímos porque venían hace tiempo solicitando su inclusión. El año pasado en enero con balonmano hicimos un piloto, que es lo primero que hacemos con una disciplina nueva que quiere ingresar, y nos fue muy bien”, confirmó Carlos Chavarría, director de la Corporación Deportiva Los Paisitas.

Carlos también confirmó que el próximo año se hará el piloto con lucha y lo más seguro es que se quede también. De acuerdo a los inscritos, serán 269 deportistas en balonmano y 100 en lucha quienes debutarán en el certamen, ampliando un programa que desde 1984 empezó con un único deporte y hoy se expande a 30 disciplinas con 9,500 inscritos. La edición 2026 también tendrá un toque emotivo: el homenaje a Gilberto Molina Hernández, dirigente cercano al deporte, vicepresidente de la Corporación y hombre ligado al fútbol colombiano. Su nombre se suma a la tradición de honrar figuras que han dejado huella.

Babyfútbol 2026 vuelve a sus orígenes

En 2026, el Babyfútbol vivirá su edición 41 en la rama masculina y la 16 en la femenina, con 24 equipos en cada modalidad. Pero la gran noticia no está solo en la competencia, sino en su regreso al lugar donde todo comenzó. Por primera vez en décadas, el torneo no se jugará en la Marte Dos. El escenario principal será la Marte Uno, acompañado por la cancha de atletismo Alfonso Galvis, donde nació el sueño del Babyfútbol en 1984. Volver a ese engramado es recuperar la esencia, la nostalgia y el espíritu fundacional del festival. Será, sin duda, uno de los momentos más emotivos de esta edición.

El sistema de juego conserva su identidad: en femenino habrá seis grupos y avanzarán los 16 mejores; Formas Íntimas abrirá el Grupo A como campeón vigente. En masculino, 48 equipos distribuidos en 12 grupos buscarán abrirse camino desde la fase inicial, con Envigado encabezando el Grupo A tras su título de enero de 2025. La entrada al Babyfútbol será la única con costo: 6.000 pesos más un producto de Colanta, patrocinador tradicional del evento.

Un impacto que va más allá de las canchas

Según Carlos Chavarría, la organización del festival implica una inversión aproximada de 2.800 millones de pesos destinados a garantizar que los 9.500 niños inscritos participen sin pagar inscripción ni uniformes, reciban hidratación, jueces, escenarios adecuados y toda la logística necesaria. “Es el único evento deportivo del mundo donde los participantes no pagan por competir, un sello que ha acompañado a Los Paisitas desde su fundación”, afirmó Chavarría en entrevista.

El derrame económico para Medellín también es enorme, entre 15.000 y 20.000 acompañantes llegarán a la ciudad para vivir la fiesta deportiva, ocupando hoteles, restaurantes y escenarios en todas las comunas. Una Navidad y un enero que se llenan de color, sonido y esperanza.

Escenarios deportivos

Las dos nuevas disciplinas tendrán escenarios en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, como la mayoría de los deportes. Otras se desplegarán por diferentes sedes ya habituales: ciclismo en el Juan Pablo II, BMX y bolos en Belén, fútbol de salón en Comfenalco, fútbol sala en Bello y fútbol playa también en Belén. La entrega oficial de uniformes será el 26 de diciembre a las 9:00 a.m. en la Marte Uno, y el inicio del Festival será el 3 de enero de 2026.