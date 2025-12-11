Detienen al presidente de aerolínea española Plus Ultra en una investigación por presunto blanqueo: la compañía opera rutas entre Colombia y Madrid

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía de España detuvo al presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y al CEO Roberto Roselli, en una operación en la que también se registró la sede de la compañía por presunto blanqueo.
Un juzgado acordó en enero de 2023 el archivo de la causa en la que investigaba las presuntas irregularidades en la concesión pública a Plus Ultra de 53 millones de euros en pandemia.
Cabe recordar que Plus Ultra opera vuelos directos desde Bogotá y Cartagena hacia Madrid.