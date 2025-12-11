Llegó la ‘Tarjeta Dorada’ de Trump: así la puede solicitar para obtener la visa o residencia de EE. UU.

El acceso a la visa o residencia permanente en Estados Unidos ha adquirido un precio fijo y elevado, con un nuevo cambio que se había planeado desde el gobierno norteamericano desde varios meses atrás. Le puede interesar: Maduro en busca de asilo ante la presión: Bielorrusia o Turquía abrirían la puerta para refugiarlo El presidente Donald Trump lanzó oficialmente la denominada “Tarjeta Dorada Trump” o “gold card”, un programa que permite ahora a los extranjeros pagar un millón de dólares para acelerar significativamente su proceso de solicitud de visa.

El presidente Donald Trump. FOTO: Getty

Asimismo, también servirá como una nueva forma de obtener el permiso de residencia en Estados Unidos. Las empresas, por su parte, podrán patrocinar a un trabajador extranjero con una contribución de dos millones de dólares. El programa se presentó formalmente este miércoles 10 de diciembre en una mesa redonda en la Casa Blanca. De manera simultánea, se activó el sitio web oficial de visas, trumpcard.gov, que promete a los aspirantes obtener la “residencia estadounidense en tiempo récord”. El sitio web detalló el costo de la tramitación de esta nueva tarjeta. “Por una tarifa de procesamiento de $15.000 del DHS y, después de la aprobación de antecedentes, una contribución de $1 millón, reciba la residencia estadounidense en un tiempo récord con la Trump Gold Card”, dice en la página web.

Así es la nueva gold car trump o tarjeta dorada de Trump de Estados Unidos. FOTO: Página trumpcard.gov

La justificación de la nueva tarjeta: potenciar la economía

El presidente Donald J. Trump celebró esta iniciativa de su gobierno, declarando que la nueva visa es “muy emocionante, para mí y para el país, que acabamos de lanzar la ‘Tarjeta Dorada Trump’”. En declaraciones a Fox News, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, defendió el nuevo modelo y explicó que el programa garantizará que “estas sean las mejores personas que ingresan; son económicamente capaces de impulsar nuestra economía”. Además, describió la “Tarjeta Dorada” como una versión “mucho más poderosa” de la tradicional Tarjeta Verde o “green card”, que permite vivir y trabajar de manera permanente en el país.

¿Cuánto tiempo tardaría el trámite de la Gold Card Trump?

Una vez formalizada la solicitud, el proceso de la “Tarjeta Dorada” se estima, según la misma página, en cuestión de “semanas”. El trámite incluye una entrevista obligatoria con funcionarios. El sitio web indicó que es importante que se tenga en cuenta que, “el solicitante deberá asistir a una entrevista de visa y presentar cualquier documento adicional de manera oportuna”. Este estatus otorgado será de residente permanente legal, bajo las categorías de visa EB-1 o EB-2, destinadas a individuos con habilidades “extraordinarias” o “excepcionales”.

Llegará una tarjeta superior a todas las que existen

La administración Trump también anticipó que llegará una fase superior del programa con la futura “Tarjeta Trump Platinum”. Los extranjeros están siendo invitados a inscribirse en una lista de espera para esta opción, que requerirá una contribución de 5 millones de dólares, junto con la opción de la tarifa de procesamiento de $15.000 del DHS. Este beneficio principal de esta categoría de élite será de índole fiscal. La administración prometió que los solicitantes elegibles podrán pasar “hasta 270 días en Estados Unidos sin estar sujetos al pago de impuestos estadounidenses sobre ingresos no estadounidenses”.

Trump dijo que el objetivo de esta tarjeta es promover la económica. FOTO: Getty