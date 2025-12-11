Actriz Wenne Alton Davis murió atropellada en Nueva York: esto se sabe del caso

La actriz Wenne Alton Davis, conocida por su participación en diversas producciones televisivas, falleció el 8 de diciembre a los 60 años tras ser atropellada por un automóvil en Nueva York.
El fatal accidente ocurrió alrededor de las 9:00 p. m. en la intersección de West 53rd Street y Broadway, en Midtown Manhattan, cuando un Cadillac XT6, modelo 2023, giraba a la izquierda y chocó con la actriz mientras cruzaba la calle.