Actriz Wenne Alton Davis murió atropellada en Nueva York: esto se sabe del caso

La actriz Wenne Alton Davis, conocida por su participación en diversas producciones televisivas, falleció el 8 de diciembre a los 60 años tras ser atropellada por un automóvil en Nueva York. El fatal accidente ocurrió alrededor de las 9:00 p. m. en la intersección de West 53rd Street y Broadway, en Midtown Manhattan, cuando un Cadillac XT6, modelo 2023, giraba a la izquierda y chocó con la actriz mientras cruzaba la calle.

Davis sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y fue trasladada a Mount Sinai West, donde fue declarada muerta. El conductor del vehículo, un hombre de 61 años, permaneció en el lugar del accidente y no sufrió heridas. La Policía de Nueva York informó que no se han realizado arrestos hasta el momento y la investigación sigue su curso.

¿Quién era Wenne Alton Davis?

Nacida el 18 de octubre de 1965 en Durham, Carolina del Norte, Wenne Alton Davis se trasladó a Nueva York hace más de 30 años. Aunque comenzó su carrera en el monólogo cómico, pronto se destacó en la televisión. A lo largo de su carrera, participó en diversas producciones, incluyendo papeles en las series Girls5eva (2022), The Marvelous Mrs. Maisel (2023), Rescue Me (2009), Blindspot (2019) y New Amsterdam (2019), entre otras.