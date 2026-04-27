Colombia bajó casillas y salió del podio de los Juegos Suramericanos Juveniles, este es el balance de los cafeteros en Panamá

Terminaron los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá y la delegación colombiana se ubicó en la cuarta casilla, perdiendo posiciones en relación con las justas anteriores. Sin embargo, el equipo nacional tuvo varios deportistas destacados como la atleta paisa Juliana Rodríguez Agresott, quien ganó tres medallas de oro. Al final, Colombia logró 26 medallas doradas, 19 de plata y 44 bronce, mientras que Brasil, primero de la tabla de medallería, terminó con 58-51-48, seguido de Venezuela – recuperó terreno– que alcanzó 33-21-29. Argentina fue tercero con 32-39-34. Colombia, que venía siendo segunda, cayó dos casillas en el podio general, y algunos expertos califican este desempeño como un retroceso. Ernesto Lucena, primer ministro del Deporte en Colombia, mencionó que el cuarto lugar es un retroceso para el país que venía detrás de Brasil y superando a naciones como Venezuela, Argentina y Perú.

“Pensaron que la falta de apoyo al deporte por parte de este gobierno no iba a tener efectos, pues resulta que sí los hay, acaban de pasar los Juegos Suramericanos de la Juventud donde tuvimos un retroceso, porque del histórico segundo lugar que veníamos teniendo pasamos a la cuarta casilla”, argumentó Lucena. El dirigente también señaló que “ahí está la reserva deportiva del país y desafortunadamente por la falta de estrategia, el recorte en los recursos y la decidía con el deporte se tienen estos resultados”. Finalmente, sostuvo que es lastimoso que el deporte que tanta gloria y buen nombre le ha dado al país, ahora no sea tratado bien, y que los atletas tengan que mendigar por recursos para poder prepararse y competir.

Los que dieron la pelea en los Juegos Suramericanos

Entre las disciplinas en las que Colombia se destacó en las justas disputadas en Panamá están el atletismo, con nueve oros, tres platas y cinco bronces, seguido por tiro con arco (4-2-5) y el levantamiento de pesas (3-1-5). Desde el Ministerio del Deporte, Rodrigo Moreno, líder técnico de talento y reserva, expuso que la reducción de medallas de Colombia en relación con Rosario 2022 tienen que ver con que, en disciplinas como patinaje y el ciclismo de pista, en las que Colombia es potencia continental, no hicieron parte del programa. Resaltó que el 88 % de los atletas que alcanzaron medalla han hecho parte de los programas del Ministerio del Deporte. Moreno también manifestó que Colombia alcanzó el primer lugar en disciplinas como atletismo, tenis de mesa, golf y arquería, en las que dominó en la medallería. Entre los deportistas destacados están la atleta antioqueña Juliana Rodríguez, ganadora de tres oros, al igual que Juan González de tiro con arco y el golfista Emilio Vélez, que obtuvieron cada uno dos preseas de oro.

Juliana Rodríguez pasó de lucirse en San Juan de Urabá a brillar en Panamá