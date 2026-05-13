Colombia se endeuda al 15%, la más cara desde el inicio del Gobierno Petro

Este miércoles 13 de mayo quedará marcado en el calendario de las finanzas públicas colombianas como el día en que el Gobierno Nacional se endeudó a tasas altas no vistas en los últimos cuatro años.
El Ministerio de Hacienda celebró lo que el mercado ya bautizó como la primera “mega subasta” de Títulos de Tesorería (TES) de largo plazo, salió a buscar $3 billones, recibió demanda por más de $12 billones y terminó colocando $6 billones. La noticia no es solo el monto. Es el precio al que Colombia consiguió ese dinero.
La tasa ponderada de la subasta fue de 14,46%. El bono con vencimiento en 2030 cerró a 14,79%. Son cifras que no se veían desde los primeros meses del Gobierno Petro, según analistas, cuando la incertidumbre política disparó los costos del endeudamiento.
Entérese: Alerta por las finanzas: Colombia registra el peor deterioro fiscal de América Latina, según la Cepal