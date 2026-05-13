Colombia se endeuda al 15%, la más cara desde el inicio del Gobierno Petro

Este miércoles 13 de mayo quedará marcado en el calendario de las finanzas públicas colombianas como el día en que el Gobierno Nacional se endeudó a tasas altas no vistas en los últimos cuatro años. El Ministerio de Hacienda celebró lo que el mercado ya bautizó como la primera “mega subasta” de Títulos de Tesorería (TES) de largo plazo, salió a buscar $3 billones, recibió demanda por más de $12 billones y terminó colocando $6 billones. La noticia no es solo el monto. Es el precio al que Colombia consiguió ese dinero. La tasa ponderada de la subasta fue de 14,46%. El bono con vencimiento en 2030 cerró a 14,79%. Son cifras que no se veían desde los primeros meses del Gobierno Petro, según analistas, cuando la incertidumbre política disparó los costos del endeudamiento. Entérese: Alerta por las finanzas: Colombia registra el peor deterioro fiscal de América Latina, según la Cepal

El Ministerio de Hacienda dijo que colocó $900.000 millones en Títulos de Tesorería a Corto Plazo (TCO) con vencimiento el 20 de abril de 2027, la tasa de corte fue de 13,48%. “Las ofertas recibidas sumaron $1,3 billones, es decir, 1,4 veces el monto ofrecido”, detalló MinHacienda. La cartera explicó que el programa de colocaciones de TCO hace parte de la estrategia de la Nación para contribuir con el desarrollo del mercado de capitales interno, “incorporando referencias líquidas en la parte corta de la curva de rendimientos”. Pero, horas después se conoció una mega subasta de TES de largo plazo, con un monto inicial de $3 billones, pero Hacienda ejerció la opción de ampliarlo y el resultado fue de $6 billones colocados, tasa ponderada de 14,46% y un bono a 2030 rozando el 15%.

Tasas de deuda a 13 de mayo.

Lo que dicen los analistas: “inviable”

Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, aseguró que hoy el Gobierno emitió $6 billones en deuda interna a tasas entre 13,9% y 14,8%. “La demanda por esta mega subasta superó los 12 billones. Los inversionistas están dispuestos a prestarle a Colombia, pero a tasas altísimas que no se registraban desde el inicio del gobierno Petro”, advirtió. El dato que más inquieta a los economistas es la combinación de la tasa con el crecimiento. Por eso, Diego Montañez-Herrera, magíster en Economía de Eafit y analista económico, afirmó que Colombia vuelve a endeudarse cerca del 15%. “El TES 2030 terminó con una tasa de 14,79%. Que al país le está saliendo mucho más caro pedir prestado. Tasas altísimas e históricas”. El argumento de los analistas se basa en que Colombia crece en promedio al 1,7% anual entre 2023 y 2025, pero se financia al 14%. La brecha entre lo que produce la economía y lo que paga por su deuda es, en palabras de los propios analistas, inviable. Además, los analistas coincidieron en nombrar al director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, a quien señalan que bajo su gestión se ha multiplicado el monto de las subastas de TES. Solo en este miércoles, la emisión de deuda fue de $6 billones en una sola jornada, a tasas que el mercado considera históricamente elevadas para el ciclo actual.

Siga leyendo: Gobierno celebra que canceló deuda con el Fondo Monetario, pero paga tasas de 14% por TES Así las cosas, Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá resumió que el Ministerio de Hacienda recibió más de $12 billones en demandas en la subasta de TES tasa fija celebrada este 13 de mayo. Este movimiento, a diferencia de las anteriores, contó con un monto inicial a subastar de $3 billones y no de $1 billón, precisó el área de investigaciones del banco. “Hacienda logró la emisión de $6 billones de TES a una tasa ponderada de 14,46%”.

La deuda externa también sube: ya es el 55% del PIB

Como contexto, el Banco de la República reveló que la deuda externa total de Colombia pasó de 52,9% del PIB en febrero de 2025 a 55,0% del PIB en febrero de 2026, lo que equivale a 252.168 millones de dólares. Además, la deuda externa pública saltó de 31,9% a 34,3% del PIB. La privada, en cambio, bajó levemente de 21,0% a 20,7%. Es el sector público el que está jalando el endeudamiento externo hacia arriba. Continúe leyendo: Déficit del fondo de combustibles se disparó un 40% y cerró en $4,2 billones en marzo

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