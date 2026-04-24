Carlos Alcaraz no defenderá su título en Roland Garros por lesión: ¿que le sucedió?

El número dos del mundo, Carlos Alcaraz, anunció este viernes su baja por su lesión en la muñeca para el próximo torneo de Roland Garros (24 de mayo-7 de junio), donde debía defender el título. “Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros”, afirmó el dos veces campeón en París para aludir a los dos grandes torneos finales de la temporada sobre tierra batida, en un comunicado en sus redes sociales.

El tenista español se retiró la semana pasada del torneo de Barcelona, tras sufrir unos problemas en la muñeca derecha durante su victoria sobre el finlandés Otto Virtanen, en primera ronda. El viernes pasado anunció que no participaría en el Masters 1000 de Madrid que comenzó el miércoles, porque su lesión era “un poquito más seria de lo que de lo que todos nos esperábamos”. “Si Dios quiere, tenemos una carrera muy larga, muchos años por delante y que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros”, explicó Alcaraz, tras recibir el premio Laureus al mejor deportista del año el lunes 20 de abril.

¿Cómo le fue en los anteriores Roland Garros?

Alcaraz es el actual bicampeón de Roland Garros; sin embargo, ya no podrá buscar el tricampeonato por su problema de muñeca. Un breve repaso a lo que han sido sus participaciones anteriores en el templo de la tierra batida: 2021: en su debut en el torneo con tan solo 18 años, el español cayó en tercera ronda ante el alemán Jan Struff por 4-6, 6-7 y 2-6. Es la única vez que Alcaraz clasificó al cuadro principal desde la fase previa. 2022: su segunda presentación en Roland Garros estuvo llena de expectativa. El joven Carlos venía de mostrar un gran nivel en el Australian Open de ese año. Ganó 4 compromisos y cayó, otra vez, ante un alemán; en esa ocasión fue Alexander “Sascha” Zverev en cuartos de final. Esa edición la ganó su ídolo Rafael Nadal Parera.

2023: más maduro y mostrando un excelso juego que combinaba potencia y velocidad, todo apuntaba a que esta sería la primera coronación del murciano en París. Venció en fila a Denis Shapovalov, Lorenzo Musetti y Stefano Tsitsipas. En la semifinal ante Novak Djokovic, debió abandonar en el segundo set por una lesión muscular, lo que le dio el pase a la final a Nole y dejó a “Charly” con las manos vacías. 2024: el primer título por fin llegaría. En la semifinal de 2024, Alcaraz venció a Jannik Sinner, quien se convirtió en su mayor rival junto a Djokovic. En la final, el español se vengó de Alexander Zverev por la eliminación en 2022 y se hizo con la Copa de los Mosqueteros por primera vez. 2025: la confirmación de su dominio en tierra se dio el año pasado. Alcaraz llegó a la final tras vencer a jugadores como Ben Shelton, Tommy Paul y Lorenzo Musseti. En el duelo definitorio se encontró con Jannik Sinner en una de las mejores finales de tenis de los últimos años; el partido duró 5 horas y 29 minutos, con victoria para Alcaraz por 4-6, 6-7, 6-4, 7-6 y 7-6. Una remontada para los libros, quizá el partido más difícil en la carrera de “Charly”.

Ahora toca recuperarse