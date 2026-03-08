Acabó el sueño de Camila Osorio en el Indian Wells, Naomi Osaka la venció en tercera ronda

Camila Osorio llegó con su uniforme naranja, impecable y bajó un sol intenso a buscar un buen resultado ante Naomi Osaka, quien era la favorita para llevarse la victoria, por su trayectoria y su posición en el ranquin WTA.
La número 16 del escalafón WTA tuvo un primer y tercer set impecable, en el que fácilmente le quebró el servicio a la colombiana que, en el segundo set había sorprendido al ganarle 6-3, pero al final fueron los parciales dobles de 1-6 los que definieron el triunfo de Osaka.
Camila, que había llegado por primera vez en su carrera a la tercera ronda de Indian Wells, se despidió del torneo en medio de aplausos y firmando algunos autógrafos de unos pocos aficionados colombianos que llegaron para acompañarla.