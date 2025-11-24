La “incómoda” foto publicada por Petro en la que aparece el cuestionado general Huertas, al que reencauchó

Rastrear el pasado digital del presidente Gustavo Petro no es difícil. Sus redes sociales funcionan como un archivo donde quedan registrados episodios que en su momento pasaron inadvertidos, pero que con el tiempo adquieren un peso inesperado. Basta revisar su cuenta de X para encontrar la imagen que hoy alimenta el escándalo.
En plena campaña presidencial, Petro publicó una fotografía en la que daba la bienvenida a tres generales retirados del Ejército: César Parra, José Henry Pinto y Juan Miguel Huertas. Este último, quien regresó recientemente al servicio activo por decisión del propio presidente, es ahora el protagonista de lo que podría convertirse en uno de los mayores escándalos de presuntos vínculos entre funcionarios del Estado y grupos armados ilegales.
El informe de Noticias Caracol detalla cómo Huertas, hoy jefe del Comando de Personal del Ejército Nacional, no era un desconocido para el hoy presidente. Por el contrario, se integró a su campaña presidencial tras ser retirado del Ejército por orden del general Eduardo Zapateiro. Aunque en la foto publicada por Petro apenas asoma su rostro, casi como si buscara pasar desapercibido, hoy esa misma cara ocupa la portada de los principales medios del país.
En sus redes sociales, el entonces candidato no solo reconoció públicamente la llegada de los generales, sino que los exaltó en un discurso centrado en una fuerza pública “profundamente respetuosa de la Constitución y de los derechos”: “Bienvenidos generales Parra, Huertas y Pinto.”
Después de la victoria electoral, las designaciones confirmaron la cercanía: el general retirado del Ejército César Parra fue nombrado enlace de la DNI en Washington; el General José Henry Pinto llegó a la dirección de Aerocivil (cargo del que renunció después).
Mientras que el General Huertas, era el único que no había recibido un cargo; sin embargo, fue reintegrado al servicio activo el 6 de agosto pasado y puesto al frente del Comando de Personal, una de las oficinas más sensibles del Ejército. Desde allí se decide quién entra, quién sale y quién es trasladado en la institución.