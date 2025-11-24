x

Video | ¡Sí fue gol! Audios e imágenes del VAR confirman la validez del autogol del América frente al Junior

En la tarde del 24 de noviembre se hicieron públicas las pruebas del VAR que determinaron válido el autogol de Jean Pestaña en el Pascual Guerrero.

  • El polémico autogol del América de Cali frente a Junior de Barranquilla fue validado con audios del VAR. Foto: Cortesía El País de Cali
Sara Gil Martínez
24 de noviembre de 2025
bookmark

La polémica por la posible invalidez del autogol de Jean Pestaña en el duelo entre el Junior de Barranquilla y el América de Cali, por la fecha dos de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II, llegó a su fin y con imágenes exclusivas del VAR se comprobó que, en efecto, fueron los de la mechita quienes se clavaron su propio puñal.

Horas después del enfrentamiento e incluso en el transcurso del día 24 de noviembre, la duda se apoderó del entorno futbolístico, y con las pocas imágenes disponibles de la transmisión de Win Sports, se sospechaba que el balón no había entrado del todo y que por ende el gol no era válido. Sin embargo, las pruebas del VAR quitaron toda duda y comprobaron que en efecto el balón sí pasó la línea de gol. Aquí las imágenes.

Al minuto 86, cuando todo ya parecía consumado y a favor de los locales en el Pascual Guerrero, una jugada se llevó toda la alegría de los caleños y terminó en una visible polémica. Aparentemente, en una acción que inició con un remate de Brayan Castrillón tras una maniobra colectiva de Teófilo Gutiérrez, Steven Rodríguez y el mismo Castrillón, el balón fue desviado por el defensor americano Jean Pestaña y fue despejado sobre la línea por Ómar Bertel. O eso era lo que se creía.

Sin embargo, tras segundos de la jugada, el árbitro Wilmar Montaño decretó que, en efecto, el balón no había sido despejado por Bertel a tiempo, y que, en consecuencia, era autogol válido de Pestaña. Pese a que se le pidió que revisara el VAR, el árbitro decidió no cambiar de opinión.

Minutos después, en zona mixta, Pestaña, ante la visible frustración, afirmó que todo tendría que haber sido una influencia de Teófilo Gutiérrez, quien le dijo al árbitro que no revisará el posible gol, y este cedió ante su petición.

Audios e imágenes del VAR

Debido a la falta de material para revisar la jugada, pues solo se tenía un ángulo, únicamente quedaba esperar a que el VAR publicará los audios e imágenes oficiales para despejar cualquier duda. Aquí las imágenes:

Aunque en el ángulo de transmisión y el ángulo de la cámara detrás de la portería parecía que Bertel habría despejado el balón sobre la raya satisfactoriamente, en un ángulo más estrecho (minuto 2:10 del vídeo) y diagonal a la jugada, se aprecia que antes de que Bertel pudiera despejar, ya el balón habría traspasado la línea de gol, validando así el autogol de Pestaña y el empate de los tiburones.

Así las cosas, se confirma una decisión acertada por parte de Wilmar Montaño y el VAR en la segunda fecha de los cuadrangulares. Con este resultado, en la tabla del cuadrangular A, Junior y Atlético Nacional lideran con 4 puntos, mientras que América y Medellín apenas suman una unidad cada uno.

Le podría interesar: El DIM aún depende de sí mismo para llegar a la final: esto tiene que pasar desde la tercera fecha

Liga Betplay

