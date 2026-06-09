Medellín vibró con el Nacional de lucha libre y el futuro de 300 deportistas

En el seno de la Federación Colombiana de lucha libre se percibe un aire de unión y liderazgo por sacar este deporte adelante. Así se reflejó el pasado fin de semana durante el Campeonato Nacional que tuvo como epicentro el coliseo de combate de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, donde participaron cerca de 300 deportistas de 13 ligas del país. Una imagen posando y felices de los entrenadores de este deporte fue la gran evidencia del trabajo en equipo que se viene haciendo en las distintas regiones para que este deporte recupere el protagonismo que tenía años atrás, y del cual han salido medallistas olímpicos, como lo fueron Jackeline Rentería (libre -55kg/63kg), bronce en Pekín 2008 y Londres 2012, y Tatiana Rentería (libre 76kg), también bronce en París 2024. Lea: Medellín recibe el Campeonato Nacional de lucha libre: la cita de las futuras promesas El torneo se disputó en sub-15 y sub-20 y fue clasificatorio, en su orden, a los Panamericanos de dichas categorías que tendrán lugar en Ciudad de México y Río de Janeiro en julio próximo. En sub 15 el campeón fue Valle del Cauca con nueve medallas de oro, seguido por Santander (7), Antioquia y Bogotá (5).

El Nacional de lucha contó con la presencia de delegaciones de 13 Ligas. Sus líderes se esfuerzan por el desarrollo de este deporte en el país. FOTO CORTESÍA

Por los anfitriones los ganadores fueron Violeta Arbeláez Baena (33 kilogramos), Emiliana Osorio (46 kg), Sara Ciro (62 kg), Emanuel Arbeláez (48 kg) y Óscar Daniel Vega (52 kg). “Estoy feliz, más que feliz, orgullosa de anunciar que cumplo uno de mis mayores sueños: ser parte de la Selección Colombia”, comentó Emiliana Osorio en sus redes sociales tras consagrarse campeona de lucha. Cabe resaltar que la medellinense también es medallista de oro mundial en jit-jitsu. “Este fue un logro luchado y trabajado. Sabía que en este campeonato estarían las mejores deportistas del país, por lo que tuve que dar lo mejor de mí en cada combate para alcanzar el primer lugar y entregarle esta medalla a Antioquia, el departamento que con tanto orgullo represento”, continuó Emiliana.

Emiliana Osorio (46 kilogramos ), Violeta Arbeláez Baena (33 kg), Sara Ciro (62), junto al entrenador de la Selección Antioquia de lucha, Nicolás Sierra Ramírez. FOTO CORTESÍA