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Medellín recibe el Campeonato Nacional de lucha libre: la cita de las futuras promesas

El certamen contará con cerca de 300 deportistas de unas diez Ligas. Antioquia tendrá unos 60 representantes.

  • Emiliana Osorio y Kevin Gómez, dos promesas de la lucha libre de Antioquia que estarán en el Nacional de Medellín. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    Emiliana Osorio y Kevin Gómez, dos promesas de la lucha libre de Antioquia que estarán en el Nacional de Medellín. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
hace 1 hora
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Las futuras promesas de la lucha libre de Colombia se darán cita en Medellín durante el Campeonato Nacional entre el 3 y el 7 de junio en el coliseo de combate de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

El certamen se celebrará en sub-15 y sub-20 y será clasificatorio, en su orden, a los Panamericanos de dichas categorías que tendrán lugar en Ciudad de México y Río de Janeiro en julio próximo.

Se espera la presencia de 300 deportistas de unas diez ligas del país, como lo expresó el entrenador de la Selección Antioquia, David Gutiérrez, que contará en su delegación con cerca de 60 representantes.

“Acá se verá el futuro de nuestro deporte. Hay demasiado talento, y eventos como estos sirven para ver ese desarrollo técnico y competitivo con el que se trabaja no solo en los distintos municipios sino también en los departamentos”, comentó Gutiérrez, quien lleva 57 años como entrenador.

Lea: Emiliana Osorio, la joven que triunfa en jiu-jitsu y lucha libre

“Agrademos a Indeportes por el apoyo, así como al Inder Medellín por el espacio que nos están brindando para continuar con la masificación de la lucha”, agregó Gutiérrez, al señalar que ocho días después se realizará el Festival Infantil Grandes Héroes en el mismo escenario con cerca de 80 niños entre los 10 y 12 años.

Para el Nacional, por Antioquia se destacan figuras como Emiliana Osorio (13 años) y Kevin Adrián Gómez (16) y Felipe Lopera (18).

Emiliana, la revelación

Emiliana Osorio empieza a abrirse camino como una de las nuevas promesas de la lucha libre en Colombia. La joven deportista, que ya fue campeona mundial de jiu-jitsu, también viene destacándose sobre lucha libre, disciplina en la que sueña con representar al país a nivel internacional.

En 2025 consiguió la medalla de oro en la Final de los Juegos Departamentales de Antioquia, disputada en Girardota, en la categoría sub-15 de los 44 kilogramos.

“Este Nacional es especial porque en juego está la clasificación al Panamericano en México y deseo integrar por primera vez la Selección Colombia en lucha, luego de hacerlo en jiu-jitsu”, expresó la deportista.

Siga leyendo: Kevin Gómez, la promesa de 16 años que ya domina la lucha libre en Colombia

Osorio reconoce que el desafío será mayor, ya que deberá enfrentarse a rivales de más edad y experiencia. Sin embargo, lejos de intimidarse, asume el reto como una oportunidad de crecimiento. “Competir con niñas mayores me hace sentir orgullosa. Aprendo demasiado, adquiero más técnica y rapidez, y a la vez me da a entender que puedo estar a la altura de ellas”, comentó.

La paisa también habló sobre la exigencia de entrenar en dos deportes de combate al mismo tiempo. “Combinar ambas especialidades ha sido retador, pero se siente chévere porque cada deporte tiene diferentes movimientos y todos ellos se conectan mucho”, señaló.

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Con disciplina y ambición, Emiliana mantiene claro su principal objetivo. “Mi gran meta es estar en unos Juegos Olímpicos y para ello me preparo”, afirmó la joven, quien se consolida como una de las grandes revelaciones del deporte de combate en Colombia.

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