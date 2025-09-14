x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Cancelada, por incidentes y protestas propalestina, la última etapa de la Vuelta a España

Jonas Vingegaard, campeón de la competencia, rodó con su equipo en el paseo de la victoria, sin poder llegar a Madrid.

  • El danés Jonas Vingegaard campeón de la Vuelta a España 2025, no pudo celebrar en Madrid, pues la última etapa fue cancelada por protestas. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
hace 8 horas
bookmark

La última etapa de la Vuelta a España se suspendió definitivamente a 56 kilómetros de la meta este domingo en Madrid debido a que manifestantes propalestinos invadieron el recorrido en la capital española, anunciaron los organizadores.

La carrera, perturbada casi a diario durante tres semanas, no logró llegar a su término y la última etapa no tendrá un ganador.

Líder de la clasificación general, el danés Jonas Vingegaard se corona como campeón de la edición 80 de la ronda española, a pesar de no terminar la etapa, que se vio afectada por las protestas.

Este es el tercer título de Vingegaard en una grande, ya que ha ganado en dos ocasiones el Tour de Francia en 2022 y 2023.

La dirección comunicó a AFP que no se va a celebrar ninguna ceremonia de podio.

En la Gran Vía, por donde los ciclistas debían pasar varias veces en un circuito urbano, los manifestantes derribaron las barreras y entraron en la carretera, algunos coreando “boicot a Israel” mientras el humo verde y rojo llenaba el aire.

Cerca de Atocha, la estación de tren central de Madrid, la policía cargó contra los manifestantes y lanzó gases lacrimógenos.

Los corredores, que estaban a unos 56 kilómetros de meta, se detuvieron y echaron pie a tierra antes de que la Vuelta se cancelara.

Varias etapas de la Vuelta habían sido recortadas debido a las protestas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech.

Varios miembros del gobierno de izquierda han respaldado públicamente el movimiento en un país donde el apoyo a la causa palestina es amplio.

Las autoridades intensificaron la seguridad para la etapa final en Madrid ante las grandes protestas previstas, pero no pudieron evitar que la carrera se suspendiera.

