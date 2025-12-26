De Soplaviento al mundo: Carlos Utria, el nuevo campeón mundial que enaltece al boxeo colombiano

Con apenas 22 años, el nombre de Carlos Alfonso Utria ya quedó inscrito en la historia grande del deporte colombiano. El joven boxeador bolivarense alcanzó la cima del boxeo mundial al consagrarse campeón del Grand Prix del Consejo Mundial de Boxeo (CMB/WBC), una hazaña que confirma que el talento, la disciplina y la fe en el trabajo siguen dando frutos en el Caribe colombiano.
Utria llegó al torneo con una carta de presentación contundente: nueve nocauts consecutivos y ningún combate perdido. Un invicto que, más que una estadística, fue el presagio de una gesta inolvidable. Sobre el cuadrilátero, el pugilista respondió con autoridad, imponiendo un estilo que combinó técnica depurada, lectura de pelea y una potencia demoledora, suficiente para dominar a sus rivales y quedarse con el oro tras vencer en la final, de manera unánime, al uzbeko Mujibillo Tursukov.