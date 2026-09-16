Carolina Velásquez hace historia: primer oro de Colombia en triatlón de los Juegos Suramericanos

Carolina Velásquez Soto es bajita (1,60 metros de estatura) y delgada (pesa unos 50 kilos). Sin embargo, cuando se observa la cantidad de pruebas que ha disputado de manera continua en los últimos años, especialmente en la presente temporada, la pregunta resulta inevitable: ¿de dónde saca tanta fuerza no solo para afrontar cada desafío, sino también para terminar entre las mejores? Tal vez la respuesta esté en ese corazón gigante que posee, el mismo que le dicta que rendirse no es una opción cuando existe el deseo de ser protagonista en lo que hace.
Por lo pronto, la deportista que nació hace 29 años en Marinilla, municipio del Oriente antioqueño, acaba de hacer historia al convertirse en la primera triatleta de Colombia que conquista una medalla de oro en los Juegos Suramericanos.
En 28 años desde que se disputa dicha especialidad en el torneo que hace parte del ciclo olímpico, ninguna mujer del país había logrado terminar en el primer lugar de dichas justas en la categoría individual.
Ahora, en Argentina, Carolina ratificó su evolución atlética en una disciplina en la que ya no sorprende lo que acaba de lograr.
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Entre 24 participantes, en la Costanera Este, en la ciudad de Santa Fe, y tras 750 metros de natación, en las aguas de la Laguna Setúbal; 20 kilómetros de ciclismo en ruta y 5 kilómetros de carrera a pie, la paisa venció con un sorprendente tiempo de 59 minutos y 50 segundos. Superó a la brasileña Djenyfer Arnold, quien arribó a 30 segundos, y a la venezolana Rosa Martínez, tercera, a 52.