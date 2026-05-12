Niegan libertad condicional en EE. UU. a exjefe del Cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela

Un juez federal del distrito de Estados Unidos rechazó la solicitud de libertad condicional por motivos humanitarios para el excapo y jefe del Cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela. El antiguo narcotraficante, de 82 años, purga una condena de 30 años de prisión en Estados Unidos, adonde fue extraditado en 2005.

Los abogados de Rodríguez Orejuela argumentaron en su solicitud a la justicia gringa en abril pasado que padecía una demencia senil severa y que, incluso, se despertaba por las noches creyendo que iba a tomar un taxi en las calles de Bogotá, según contó el periodista Joshua Goodman.

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