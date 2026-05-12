Encuesta que pone ganador a Iván Cepeda en primera vuelta es falsa: fue manipulada con IA

En medio de la contienda electoral y a unas cuantas semanas de que los colombianos acudan a las urnas para elegir al próximo presidente, varias encuestas han dado muestras de los posibles escenarios. Todas han coincidido en que habrá una segunda vuelta.
Sin embargo, una imagen se hizo viral a través de diferentes plataformas digitales colocando al aspirante a la presidencia Iván Cepeda como el ganador en la primera vuelta presidencial con un 53 %. Cabe recordar que un resultado de estos eliminaría la posibilidad de una segunda vuelta ya que uno de los candidatos obtendría el 50 % +1 de los votos válidos.
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Dicha imagen cita un sondeo del Centro Nacional de Consultoría (CNC) y da a entender que este fue hecho para NTN24. La gráfica muestra a Paloma Valencia en un segundo lugar con 24 % y Abelardo de la Espriella con 16 %.