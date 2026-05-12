Encuesta que pone ganador a Iván Cepeda en primera vuelta es falsa: fue manipulada con IA

En medio de la contienda electoral y a unas cuantas semanas de que los colombianos acudan a las urnas para elegir al próximo presidente, varias encuestas han dado muestras de los posibles escenarios. Todas han coincidido en que habrá una segunda vuelta. Sin embargo, una imagen se hizo viral a través de diferentes plataformas digitales colocando al aspirante a la presidencia Iván Cepeda como el ganador en la primera vuelta presidencial con un 53 %. Cabe recordar que un resultado de estos eliminaría la posibilidad de una segunda vuelta ya que uno de los candidatos obtendría el 50 % +1 de los votos válidos. Lea también: ¿Más firmas como GAD3 dejarán de hacer encuestas en Colombia por “exigencias imposibles” de ley “mordaza”? Dicha imagen cita un sondeo del Centro Nacional de Consultoría (CNC) y da a entender que este fue hecho para NTN24. La gráfica muestra a Paloma Valencia en un segundo lugar con 24 % y Abelardo de la Espriella con 16 %.

Sobre esa ilustración, se ha comprobado que fue manipulada por inteligencia artificial. La gráfica alcanzó a ser compartida por aproximadamente 4 mil usuarios en X, Instagram y TikTok e inclusive algunos medios locales de diferentes regiones alcanzaron a difundir los supuestos resultados.

Esta fue la imagen que se hizo viral en redes sobre supuestos resultados de la encuesta de CNC

¿Cuál fue la verdadera encuesta del CNC?

La firma CNC sí realizó una encuesta el pasado 30 de abril y dada a conocer ante los medios el primer fin de semana se mayo, esta fue hecha para la revista Cambio y ubica a Iván Cepeda con un 37,2 % a la cabeza, seguido de Abelardo de la Espriella con 20,4 % de los votos y la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, se ubicó tercera en ese sondeo con un 15,6 %.

Adicional a esto, desde NTN24 le confirmaron al medio El Tiempo que dichas imágenes no corresponden a ninguna encuesta sino a unas predicciones de Polymarket, un portal de apuestas que ha sondeado sobre la opción más probable que gane la presidencia.

Este tipo de imágenes difundidas con inteligencia artificial alterando los resultados de las encuestas ponen en alerta la desinformación que puede surgir en época electoral a través de las redes gracias al uso indiscriminado de estas herramientas. Siga leyendo: ¿Por qué mientras una encuesta pone a Cepeda cerca de ganar en primera vuelta las otras no?

Respecto al tema, expertos como Juan Esteban Jaramillo, presidente de la escuela de negocios española ESIC en Medellín han expresado que el uso de la inteligencia artificial puede influir no en el conteo de los votos pero sí en cómo los ciudadanos reaccionan sobre la información política que reciben.

“El desafío electoral de 2026 no será únicamente garantizar que los votos se cuenten bien, sino que las decisiones ciudadanas se tomen con información verificada y con criterio”, expresó el académico sobre el uso de inteligencia artificial en las campañas políticas.

Sobre las últimas encuestas, aunque todas coinciden en el orden de los tres punteros: Cepeda, De la Espriella y Valencia, en cuanto al aspirante del Pacto Histórico, solo el sondeo de Invamer lo pone a liderar con una cifra superior al 40 %, muy contrario a GAD3, Atlas Intel y la misma CNC.

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