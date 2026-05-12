Video | Decenas de aviones de Spirit Airlines se acumulan en el desierto de Arizona tras cierre de operaciones

El cierre definitivo de Spirit Airlines dejó una de las imágenes más impactantes de la reciente crisis aérea en Estados Unidos: decenas de aeronaves estacionadas en medio del desierto de Arizona, en lo que medios especializados y usuarios en redes sociales ya describen como un “cementerio” de aviones. Videos e imágenes difundidos en internet muestran largas filas de aeronaves Airbus A320neo y A321neo almacenadas en los aeropuertos de Goodyear y Marana, dos instalaciones ubicadas en Arizona que suelen utilizarse para preservación y mantenimiento de aeronaves fuera de operación.

La aerolínea había dejado de operar vuelos en Phoenix desde el pasado 8 de enero de 2026. En ese momento, la compañía explicó que la decisión obedecía a un ajuste de programación para “alinearnos mejor con nuestra flota operativa más reducida y centrarnos en nuestros mercados de mayor rendimiento”.

¿Por qué terminaron los aviones en el desierto?

El traslado masivo de aeronaves ocurrió tras la quiebra de Spirit Airlines y el inicio de procesos de recuperación de activos por parte de bancos y compañías de leasing. Actualmente, cerca de 20 aeronaves permanecen almacenadas en Goodyear y otras 23 fueron enviadas a Marana, donde quedarán bajo protocolos de preservación de largo plazo mientras se define su futuro comercial, según reportó el medio especializado Aviación Line.

El operativo está siendo liderado por Nomadic Aviation, empresa encargada de mover los aviones desde distintas bases hacia Arizona. Uno de los aspectos que más llamó la atención es que varios de esos vuelos de entrega están siendo realizados por pilotos de la propia Spirit Airlines, pese al cierre de la compañía. Le puede gustar: ¿Por qué quebró Spirit? Mal servicio, cobros adicionales y quejas de pasajeros aceleraron su caída La operación ha sido destacada por medios especializados debido al profesionalismo de las tripulaciones en medio de la crisis corporativa.

¿Qué pasará con la flota de Spirit Airlines?

Aunque las aeronaves permanecen detenidas, expertos del sector consideran que los Airbus A320neo y A321neo tienen alta demanda internacional por ser aviones modernos y eficientes en consumo de combustible. Por esa razón, se espera que en las próximas semanas comiencen negociaciones para que otras aerolíneas tomen las aeronaves bajo nuevos contratos de arrendamiento. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Si esos acuerdos no se concretan rápidamente, los aviones continuarán almacenados en el desierto bajo rutinas de mantenimiento preventivo para evitar deterioros mecánicos.

¿Cómo impactó la quiebra a pasajeros y empleados?