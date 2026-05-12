Video | Decenas de aviones de Spirit Airlines se acumulan en el desierto de Arizona tras cierre de operaciones

El cierre definitivo de Spirit Airlines dejó una de las imágenes más impactantes de la reciente crisis aérea en Estados Unidos: decenas de aeronaves estacionadas en medio del desierto de Arizona, en lo que medios especializados y usuarios en redes sociales ya describen como un “cementerio” de aviones.
Videos e imágenes difundidos en internet muestran largas filas de aeronaves Airbus A320neo y A321neo almacenadas en los aeropuertos de Goodyear y Marana, dos instalaciones ubicadas en Arizona que suelen utilizarse para preservación y mantenimiento de aeronaves fuera de operación.