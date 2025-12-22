Movimientos en el World Tour: así se arman los equipos para desafiar el reinado de Pogacar

¿Quién podrá detener a Tadej Pogacar en 2026? La misión parece imposible, no solo por los resultados que logró el esloveno en la temporada, sino también por el nivel que viene exhibiendo cuando muchos de sus oponentes ya están en tiempo de vacaciones.

En días sin competencia, este prodigio del pedal, ya con 27 años, acaba de batir su propio récord de montaña en el Coll de Rates, en la Costa Blanca (España), donde se concentra con sus compañeros del UAE Team Emirates, entre ellos el colombiano Juan Sebastián Molano.

El actual campeón del mundo recortó su propia marca en 24 segundos, registrando un tiempo de 11.57 minutos en los 6,32 kilómetros (con un desnivel medio del 5,5 %). Promedió una velocidad de 32,3 km/h y superó el 12.21 que implantó un año antes; un registro bestial que da aviso de su poderío y ambición.

En la temporada recién concluida, Pogacar ganó su cuarto Tour de Francia y también fue condecorado con el premio Eddy Merckx al mejor ciclista de carreras clásicas, tras vencer en tres de los monumentos de un día: el Tour de Flandes, la Lieja-Bastoña-Lieja y el Giro de Lombardía. En total, cerró su sensacional año con 20 victorias, incluyendo su segundo título mundial.

En medio de ese dominante andar, otros equipos redoblan esfuerzos para acabar con la supremacía de dicha escuadra. Hasta 70 movimientos se han registrado en los últimos dos meses desde que comenzó la ventana de traspasos en el ciclismo internacional.