Con la mira en El Escobero y un gran fondo para 2026: así cerró su edición 52 el Clásico El Colombiano

El cansancio era evidente un día después de cumplir con la misión por la que trabajaron durante meses. Los rostros marcados por las pocas horas de sueño y el esfuerzo acumulado dejaban ver el agotamiento propio de una jornada exigente. Sin embargo, junto a esa fatiga también afloraban emociones diferentes: orgullo por el reto superado, confianza en la labor realizada y una motivación que permanece intacta.
En ese sentido, Mónica María Restrepo, directora ejecutiva de la Fundación Grupo El Colombiano, agradecida con el equipo de trabajo con el que cuenta, confirmó que desde ya se avanza en la planeación del Clásico El Colombiano 2026.
Lea aquí: 800 ciclistas vibraron en el Clásico El Colombiano-2025, con el triunfo de Miguel Pajón en 63 y Juan G. Montoya en los 113 km
Tras la celebración de la competencia de ciclismo recreativo más tradicional del país, que el pasado domingo reunió a 800 pedalistas que recorrieron rutas de 113 y 63 kilómetros por el Oriente antioqueño, con salida y llegada en el municipio de El Retiro, Restrepo entregó un balance positivo. Destacó la organización, el compromiso de los asistentes y la consolidación del Clásico como un referente deportivo y familiar, que permite no solo el disfrute de los participantes, sino también el apoyo a causas benéficas.