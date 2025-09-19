168 pedalistas batallarán en el Clásico RCN-2025

El Clásico RCN, una de las dos pruebas del ciclismo más importantes del país junto a la Vuelta a Colombia, es considerado “el duelo de titanes”.

Y dos de ellos, gracias al nivel que exhiben, sumado a sus buenos resultados, acaparan la atención de cara a la competencia que se inicia este sábado en el Urabá antioqueño. Se trata de Rodrigo Contreras (NU Colombia) y Diego Andrés Camargo (Team Medellín), primero y segundo, en su orden, en la reciente Vuelta a Colombia y Vuelta a Boyacá, y quienes buscarán inscribir sus nombres en la lista de campeones de la prueba.

El certamen, que tiene este viernes su presentación de equipos en Playa Dulce, en Turbo, abre su edición 65 con una etapa de 148,3 kilómetros entre Apartadó, Turbo, retornando al municipio de partida y terminando en Mutatá.