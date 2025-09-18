Clásico RCN 2025: Rodrigo Contreras, el ciclista a vencer en el denominado Duelo de Titanes

Cuando se mira la lista de favoritos a la conquista del Clásico RCN-2025, hay un hombre que sobresale ante los demás: Rodrigo Contreras.
En Colombia, así como pasa en Europa con el prodigio esloveno Tadej Pogacar (UAE), Contreras, ya con 31 años de edad, se viene convirtiendo en el ciclista a batir en las distintas carreras que se han podido realizar en el calendario nacional, que se ha visto perjudicado en la presente temporada por falta de apoyo económico (se cancelaron la Clásica de Girardot, Vuelta a Cundinamarca y Vuelta a Antioquia).
Pese a todos esos contratiempos, Contreras, cada vez que se pone un dorsal viene haciendo la diferencia.
Lea también: Rodrigo Contreras, bicampeón consecutivo de la Vuelta a Colombia
En la contrarreloj, su especialidad, hay pocos que pueden pedalear a la velocidad del jefe de filas del NU Colombia, mientras que en el terreno plano, ascendiendo y descendiendo, el cundinamarqués también no para sorprender con sus capacidades.
Es el único corredor del país que se ha dado el lujo de competir en dos oportunidades en equipos del World Tour (estuvo en el Quick Step entre 2015 y 2016 y después en el Astana entre 2019 y 2021) luego de regresar a pedalear a territorio criollo.