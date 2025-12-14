Con la tenacidad de Jerónimo, Copabacana festejó en el waterpolo de Brasil

En noviembre pasado, cuando Jhon Fernando Zapata Tabares, técnico del Club Copacabana de Waterpolo, describía en una palabra a los 14 niños que estaban cerca de representar a Colombia en el Torneo Internacional Habawaba en Brasil, expresó que su portero, Jerónimo Betancur Durango, era “pura tenacidad”.
Y esa cualidad se vio reflejada en el deportista de 12 años de edad, quien gracias a su valentía y amor por este deporte aportó el talento para que su equipo saliera campeón sub-13 en la categoría bronce del certamen que terminó este domingo en Bauru, Sao Paulo, donde se presentaron 80 de los mejores equipos del continente americano.
En el segundo periodo de la final, ante Belén de Colombia, Jerónimo trataba de no parpadear, más allá de las gotas de agua que rebotaban en sus ojos en medio de los movimientos que hacía de izquierda a derecha mientras observaba fijamente al rival que estaba a punto de lanzar la pena máxima.
En la ejecución, Jero, con una gran estirada, ahogó el grito de gol de su contendor, pero hizo que se despertara una euforia ensordecedora en el escenario entre compañeros, técnicos y la gente que lo seguía en la tribuna, donde su madre Bibiana Marcela lloraba de la emoción, del asombro.