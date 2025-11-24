x

Colombia sumó 28 medallas en el arranque de los Juegos Bolivarianos en Perú

Levantamiento de pesas, natación, ciclomontañismo, lucha y tiro deportivo fueron las disciplinas en las que el país subió al podio.

    El antioqueño Héctor Viveros respondió a su favoritismo con oro en el levantamiento de pesas, en la primera jornada de los Juegos Bolivarianos de Ayacucho, Perú. FOTO CORTESÍA COC
Luz Élida Molina Marín
hace 6 horas
bookmark

La delegación colombiana ganó 28 medallas en el primer día de competencias en los Juegos Bolivarianos que se disputan en Perú, en las sedes de Ayacucho, Ica, Callao y Lima.

Colombia sumó nueve oros, 16 platas y tres bronces en levantamiento de pesas, natación, mountain bike, lucha y tiro deportivo. Este lunes siguen las emociones de las justas en las que el país espera ser campeón general, siendo Venezuela el país con el cual tendrá esa lucha medalla a medalla.

Los primeros en celebrar con oro fueron los ciclomontañistas Iván Felipe López y Ana María Roa; mientras que su compañera de delegación, Diana Pinilla, logró la plata en la prueba de cross-country.

Las alegrías para la delegación nacional continuaron en el Polideportivo 03 de la Videna con las preseas de levantamiento de pesas logradas por Héctor Viveros, Rohelys Galvis y Héctor Armando García, quienes se proclamaron campeones bolivarianos.

Viveros en los 60 kilogramos, Galvis en 53 y García en los 65 se destacaron como campeones en arranque y subcampeones del envión, mientras que Andrés Manzano en los 71 kilogramos consiguió dos platas y finalmente, Gelen Torres logró el bronce del arranque de los 58 kilogramos.

Colombia espera ser el campeón general de las pesas, disciplina en la que cuenta con dos medallistas olímpicos, Mari Leivis Sánchez y Yeison López, quienes aún no han competido.

Luego el turno fue para la lucha y la natación, deportes en los que el país siguió sumando medallas, en el Centro Acuático de la Videna, la natación carreras cosechó 12 preseas en su primera salida.

De este total tres medallas fueron de oro logradas por a Laura Melo en los 200 metros combinado y 50 metros espalda, mientras que Gabriel Arias ganó en los 50 metros espalda.

En esta disciplina también se ganaron medallas de plata con Tiffany Murillo, Sebastián Camacho, Stefanía Hurtado, Jorge Mario Murillo, Anthony Rincón y los relevos femenino y masculino 4X200 (Karen Durando, Tiffany Murillo, Jasmin Pistelli y M Cabezas) y ((Santiago Arteaga, Cardenio Fernández, David Arias y Sebastián Camacho); mientras que los bronces fueron ganados por Cardenio Fernández y Juan Daniel García.

Otro escenario que fue testigo de las primeras preseas nacionales en la lucha, fue el Velódromo de la Videna, allí Jair Alexis Cuero ganó el oro en los 77 kilogramos y también se celebraron las platas de Julián Horta en 67 kg. y Carlos Muñoz en los 87 kilogramos, todas esas medallas en la modalidad de grecorromana.

Finalmente, en el Polígono de Tiro Las Palmas, el tiro deportivo fue el escenario donde s celebró la medalla de plata del equipo masculino de pistola de aire conformado por Sebastián Sánchez, Juan Sebastián Rivera y Armando Gómez.

¿Quiénes ganaron medalla de oro para Colombia en Juegos Bolivarianos?

Ciclismo MTB

Ana María Roa – cross country mujeres

Iván Felipe López – cross country hombres

Levantamiento de Pesas

Héctor Andrés Viveros – 60 kg. masculino, arranque

Héctor Armando García – 65 kg. masculino, arranque

Rohelys Galvis – 53 kg. femenino, arranque

Lucha Greco-Romana

Jair Alexis Cuero – 77 kg.

Natación Carreras

Laura Melo – 200 m. combinado femenino

Laura Melo – 50 m. espalda femenino

Gabriel Arias – 50 m. espalda masculino

¿Quiénes lograron las medallas de plata para Colombia?

Tiro Deportivo – Pistola Aire 10 m Equipos

Sebastián Sánchez – Juan Rivera – Armando Gómez

Ciclismo MTB

Diana Pinilla – cross country mujeres

Levantamiento de Pesas

Rohelys Galvis – 53 kg. femenino, envión

Héctor Andrés Viveros – 60 kg. masculino, envión

Héctor Armando García – 65 kg. masculino, envión

Andrés Felipe Manzano – 71 kg. masculino, arranque

Andrés Felipe Manzano – 71 kg. masculino, envión

Lucha Greco-Romana

Carlos Muñoz – 87 kg.

Julián Horta – 67 kg.

Natación Carreras

Tiffany Murillo – 800 m. libre femenino

Sebastián Camacho – 800 m. libre masculino

Stefania Hurtado – 100 m. pecho femenino

Jorge Mario Murillo – 100 m. pecho masculino

Anthony Rincón – 50 m. espalda masculino

Relevo 4×200 libre femenino: Karen Durango – M. Cabezas – Tiffany Murillo – Jasmin Pistelli

Relevo 4×200 libre masculino: Santiago Arteaga – Cardenio Fernández – David Arias – Sebastián Camacho

Ganadores de bronce en Bolivarianos

Levantamiento de Pesas

Gelen Yulieth Torres – 58 kg femenino, arranque

Natación Carreras

Cardenio Fernández – 100 m. libre masculino

Juan Daniel García – 100 m. pecho masculino

