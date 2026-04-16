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Colombia sigue sumando medallas en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, ¿quiénes subieron al podio?

La delegación colombiana en los Juegos Suramericanos de la Juventud sigue dando pelea por el liderato en Panamá contra Brasil y Venezuela. ¿En qué disciplinas se hacen fuertes los cafeteros?

  • Sharol Angulo consiguió la medalla de plata en la categoría -78 kg de judo femenino. FOTO: INSTAGRAM COMITÉ OLÍMPICO COLOMBIANO
    Sharol Angulo consiguió la medalla de plata en la categoría -78 kg de judo femenino. FOTO: INSTAGRAM COMITÉ OLÍMPICO COLOMBIANO
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 8 horas
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Este 16 de abril se lleva a cabo la cuarta jornada de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud con sede en Panamá. Colombia compite en diferentes disciplinas en el día número cuatro de competencias.

Las disciplinas donde los deportistas criollos tendrán acción este 16 de abril son: tenis de mesa, gimnasia artística, arquería, judo, natación, ciclismo de ruta, fútbol femenino, boxeo y surf.

Los deportes de contacto han sido el fuerte de la representación criolla en estas primeras cuatro salidas. El judo y la lucha grecorromana han dejado seis medallas para la delegación, mientras en boxeo Izzy Galea aseguró medalla al pasar a semifinales.

Hay expectativa con lo que se pueda conseguir en la noche de esta jornada, donde la delegación criolla ya sumó dos medallas más: una en judo y otra en ciclismo de ruta.

En la contrarreloj individual femenina, Valeria Vargas Atehortúa se hizo con el segundo lugar, solo por detrás de la chilena Alexandra Osorio. La cafetera finalizó con un tiempo de 21:33.13, mientras que la austral consiguió firmar 21:19.52. Valeria logró el galardón plateado número 3 para Colombia.

En judo se demostró fortaleza nuevamente. La caucana Sharol Angulo se adjudicó la medalla de plata tras caer contra la brasileña Vallim Clarisse; sin embargo, en las rondas previas superó con creces a sus contrincantes, demostrando la capacidad de las colombianas en esta disciplina donde se llegó a tres preseas.

¿Quiénes más han sido los galardonados?

El medallero en este momento dicta que Brasil es el líder con 9 medallas de oro, 5 de plata y 10 de bronce (24). Lo sigue Venezuela con 6 oros, 5 platas y 7 bronces (18), y en tercer lugar se encuentra Colombia con 3 oros, 4 platas y 7 bronces (13).

El surfista Romeo Chávez es el único colombiano con dos preseas ganadas por el momento. Ganó el bronce en el SUP surf masculino y logró la plata en shortboard masculino.

Valery Rubio consiguió el oro en la división de 43 kg femenino en lucha libre, mientras que su compañera Alejandra Serrano también dejó la bandera de Colombia en lo alto al hacerse con la presea dorada en los 57 kg.

En tenis de mesa, Sebastián Bedoya se colgó el galardón dorado al ganar en individual. Ana Gómez alcanzó el bronce en damas.

Manuel García alcanzó la medalla de plata en los 55 kg de lucha grecorromana y su compañero Christian Nieva ganó el bronce en los 71 kg; también logró medalla en lucha Juan Sevilla, con bronce en los 61 kg.

Con las mujeres se termina de engrosar el medallero en judo con Danna Cantoñi, quien obtuvo bronce en los -63 kg femenino, aunque la buena actuación cafetera en judo también pasa por los hombres; Daniel Palomino logró la plata en la categoría -81 kg.

Los atletas en tiro con arco aportaron 4 medallas de bronce; ellos son Salome Duque, Cristóbal Giraldo, Juana Cardona y Nicolás Gómez. Por último, Juan Manuel Posada se alzó con el bronce en la contrarreloj de ciclismo de ruta.

Lea también: En dos días, Colombia ya se colgó seis medallas en los Juegos Suramericanos de la Juventud

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