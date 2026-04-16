Colombia sigue sumando medallas en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, ¿quiénes subieron al podio?

Este 16 de abril se lleva a cabo la cuarta jornada de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud con sede en Panamá. Colombia compite en diferentes disciplinas en el día número cuatro de competencias.

Las disciplinas donde los deportistas criollos tendrán acción este 16 de abril son: tenis de mesa, gimnasia artística, arquería, judo, natación, ciclismo de ruta, fútbol femenino, boxeo y surf.

Los deportes de contacto han sido el fuerte de la representación criolla en estas primeras cuatro salidas. El judo y la lucha grecorromana han dejado seis medallas para la delegación, mientras en boxeo Izzy Galea aseguró medalla al pasar a semifinales.

Hay expectativa con lo que se pueda conseguir en la noche de esta jornada, donde la delegación criolla ya sumó dos medallas más: una en judo y otra en ciclismo de ruta.

En la contrarreloj individual femenina, Valeria Vargas Atehortúa se hizo con el segundo lugar, solo por detrás de la chilena Alexandra Osorio. La cafetera finalizó con un tiempo de 21:33.13, mientras que la austral consiguió firmar 21:19.52. Valeria logró el galardón plateado número 3 para Colombia.