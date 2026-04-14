En dos días, Colombia ya se colgó seis medallas en los Juegos Suramericanos de la Juventud

La delegación colombiana que disputa en Panamá los Juegos Suramericanos de la Juventud empezó a sumar medallas, en los dos días de competencia ya ajusta tres oros e igual número de bronces, en disciplinas como la lucha y el tenis de mesa.
Las medallas doradas fueron ganadas por las luchadoras Valery Rubio y Alejandra Serrano, mientras que el tenimesista Sebastián Bedoya, fue otro de los que se subió a lo más alto del podio, para entonar el Himno Nacional en territorio panameño.
Rubio venció a la ecuatoriana Sherly Meza, mientras que el bronce fue para la brasileña Laura Vieira, en los 43 kilogramos en la modalidad de libre.