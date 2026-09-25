Atletismo y tiro con arco impulsan a Colombia en la lucha por el segundo lugar de Suramericanos

Colombia sigue sumando medallas de oro en los Juegos Suramericanos de Santa Fe y este viernes tuvo otro día productivo, con protagonismo en tiro con arco y atletismo.

El representativo nacional mantiene así el pulso con Argentina por el segundo lugar del medallero general, cuando resta solamente la jornada de cierre de las justas, que finalizarán este sábado.

Argentina ocupa actualmente la segunda posición con 74 medallas de oro, mientras que Colombia aparece tercera con 66. Brasil, por su parte, aseguró anticipadamente el título general. Contabilizaba 114 preseas doradas.

El equipo colombiano, que hace cuatro años fue subcampeón de los Juegos Suramericanos de Asunción, volvió a celebrar en una jornada en la que el tiro con arco entregó varios de los principales resultados.

Jorge Enríquez protagonizó uno de los duelos más emocionantes del día. El colombiano derrotó al brasileño Marcus D’Almeida, número uno del mundo, en un enfrentamiento que terminó 6-5 y necesitó dos definiciones de shoot-off.

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En la primera, ambos arqueros igualaron a nueve puntos. En la segunda, Enríquez volvió a conseguir un 9, pero su flecha quedó más cerca de la X, lo que le permitió quedarse con la medalla de oro.

El resultado le permitió al colombiano conquistar el bicampeonato suramericano, pues también había ganado la prueba en la edición de Asunción 2022.

En el compuesto femenino, entretanto, Sara López se impuso en la final colombiana ante Alejandra Usquiano. López ganó 146-143 y consiguió otra medalla de oro para la delegación nacional.

Para la arquera se trató, además, de su tercer título en estos Juegos Suramericanos. Antes había celebrado en las competencias por equipos femeninos y equipos mixtos.