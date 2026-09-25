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Atletismo y tiro con arco impulsan a Colombia en la lucha por el segundo lugar de Suramericanos

Colombia sigue sumando medallas de oro en los Juegos Suramericanos de Santa Fe y este viernes tuvo otra jornada productiva, con protagonismo en tiro con arco y atletismo.

  • Sara López sumo tres oros en los Juegos Suramericanos de Argentina. FOTO: GETTY
    Sara López sumo tres oros en los Juegos Suramericanos de Argentina. FOTO: GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 6 horas
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Colombia sigue sumando medallas de oro en los Juegos Suramericanos de Santa Fe y este viernes tuvo otro día productivo, con protagonismo en tiro con arco y atletismo.

El representativo nacional mantiene así el pulso con Argentina por el segundo lugar del medallero general, cuando resta solamente la jornada de cierre de las justas, que finalizarán este sábado.

Argentina ocupa actualmente la segunda posición con 74 medallas de oro, mientras que Colombia aparece tercera con 66. Brasil, por su parte, aseguró anticipadamente el título general. Contabilizaba 114 preseas doradas.

El equipo colombiano, que hace cuatro años fue subcampeón de los Juegos Suramericanos de Asunción, volvió a celebrar en una jornada en la que el tiro con arco entregó varios de los principales resultados.

Jorge Enríquez protagonizó uno de los duelos más emocionantes del día. El colombiano derrotó al brasileño Marcus D’Almeida, número uno del mundo, en un enfrentamiento que terminó 6-5 y necesitó dos definiciones de shoot-off.

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En la primera, ambos arqueros igualaron a nueve puntos. En la segunda, Enríquez volvió a conseguir un 9, pero su flecha quedó más cerca de la X, lo que le permitió quedarse con la medalla de oro.

El resultado le permitió al colombiano conquistar el bicampeonato suramericano, pues también había ganado la prueba en la edición de Asunción 2022.

En el compuesto femenino, entretanto, Sara López se impuso en la final colombiana ante Alejandra Usquiano. López ganó 146-143 y consiguió otra medalla de oro para la delegación nacional.

Para la arquera se trató, además, de su tercer título en estos Juegos Suramericanos. Antes había celebrado en las competencias por equipos femeninos y equipos mixtos.

El tiro con arco colombiano también tuvo una final completamente nacional en el compuesto masculino. Pablo Gómez derrotó 147-145 a Sebastián Arenas.

También hay que destacar la conquista de la antioqueña Ana María Rendón, campeona en arco recurvo al vencer en la final a la brasileña Ane Dos Santos por 6-0.

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Ronal Longa volvió a celebrar

El atletismo también aportó medallas de oro para Colombia. Ronal Longa conquistó su tercer título en Santa Fe al integrar el relevo masculino de 4x100 metros.

El velocista tuvo un papel determinante en el cierre de la prueba, en la que protagonizó una remontada para darle al equipo colombiano la victoria con un tiempo de 39,09 segundos.

Longa compartió el oro con Carlos Flórez, John Paredes y Carlos Palacios. Venezuela terminó segunda con 39,14 segundos y Guyana fue tercera con 39,23.

Colombia también logró el título con el relevo femenino de 4x100 metros. Marleth Ospino, Angélica Gamboa, Danna Banquez y María Camila Maturana cruzaron la meta en 44,36 segundos.

Además de ganar el oro, el cuarteto colombiano estableció un nuevo récord de los Juegos Suramericanos. Chile, con 44,65 segundos, obtuvo la plata, mientras que Brasil consiguió el bronce con 44,79.

Este sábado se disputarán las últimas pruebas de las justas en Santa Fe. El programa de cierre contempla competencias en bádminton, ecuestre, balonmano, racquetball, squash, tenis de mesa, tenis y polo acuático.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas medallas de oro ha ganado Sara López en Santa Fe 2026?
Sara López suma tres oros en los Juegos: equipos femeninos, equipos mixtos y compuesto femenino, tras vencer a Alejandra Usquiano.
¿Qué récord consiguió Colombia en los relevos 4x100 metros femenino?
El equipo colombiano femenino estableció un nuevo récord de los Juegos Suramericanos al ganar los 4x100 metros con un tiempo de 44,36 segundos.
¿Quiénes integraron el equipo colombiano campeón del 4x100 masculino?
El equipo estuvo conformado por Ronal Longa, Carlos Flórez, John Paredes y Carlos Palacios, quienes registraron 39,09 segundos.
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