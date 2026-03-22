Colombia conquistó el Panamericano de ruta 2026 en Montería; Costa Rica ganó la prueba final

Con un sabor agridulce terminó la Selección Colombia su participación en el Campeonato Panamericano de ciclismo de ruta que, luego de 15 años, volvió a tener como sede a Colombia.

Después de Antioquia-2011, Montería recibió por una semana a cerca de 350 deportistas de 29 países en el certamen que, finalmente, ganó el elenco anfitrión, confirmando que este potencia del pedalismo en el continente.

La Selección Colombia, dirigida por David Vargas, fue primera del medallero con 4 oros, una plata y tres bronces, seguida por México (2-3-2) y Chile (1-2-2).

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Si bien en el representativo local hubo alegría por eso, también se lamentó no ganar la prueba élite de fondo masculina que cerró el evento, en la cual dio la sorpresa ayer el costarricense Jason Huertas, quien en un cerrado sprint, y tras un recorrido de 207 kilómetros en Montería, se impuso con un tiempo de 4h:31.44.