¿Huele a tabaco y pacto? Director de la CIA viajó a Cuba para reunirse con autoridades de la isla

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés), John Ratcliffe, viajó este jueves a La Habana para una reunión excepcional con altos funcionarios cubanos, indicaron las autoridades de Cuba, en medio de la gravísima crisis energética que enfrenta esta isla sometida a un bloqueo petrolero de Washington. Consultada por la AFP, la central de inteligencia estadounidense no confirmó de inmediato la cita entre su director John Ratcliffe y funcionarios del Ministerio del Interior cubano. El presidente Donald Trump firmó a finales de enero un decreto presidencial que establece que Cuba, situada a 150 km de las costas de Florida, representa una “amenaza excepcional” para Estados Unidos.

Washington justificó así el endurecimiento de las sanciones contra La Habana, ya sometida a un embargo desde 1962, y en particular la imposición de un bloqueo petrolero de facto desde enero. Trump amenazó con represalias a cualquier país que desee suministrar o vender petróleo a la isla caribeña. Este jueves las autoridades cubanas precisaron que el encuentro debe permitir “contribuir al diálogo político” entre ambos adversarios ideológicos que, pese a las fuertes tensiones, continúan en conversaciones. Una reunión a alto nivel diplomático ya había tenido lugar en La Habana el 10 de abril. Fue la primera vez que un avión gubernamental estadounidense aterrizó en la capital cubana desde 2016.

Según La Habana, “los elementos aportados por la parte cubana y los intercambios sostenidos con la delegación estadounidense, permitieron demostrar categóricamente que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EEUU”. Cuba asegura haber podido demostrar también en la reunión de este jueves que no existen “bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio”, en referencia a afirmaciones de Estados Unidos sobre la presencia de bases de escucha chinas en la isla.

“Sin obstáculos”

El endurecimiento de las sanciones estadounidenses ha provocado una crisis energética y económica sin precedentes en la isla de 9,6 millones de habitantes. La situación de la red eléctrica sigue siendo particularmente crítica, ya que el país no dispone de reservas de diésel ni de fueloil. Los apagones reiterados provocaron manifestaciones durante la noche del miércoles al jueves en La Habana. Los habitantes golpearon cacerolas e incendiaron contenedores de basura, exasperados por los cortes de luz pueden durar más de veinte horas.