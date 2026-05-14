¿Huele a tabaco y pacto? Director de la CIA viajó a Cuba para reunirse con autoridades de la isla

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés), John Ratcliffe, viajó este jueves a La Habana para una reunión excepcional con altos funcionarios cubanos, indicaron las autoridades de Cuba, en medio de la gravísima crisis energética que enfrenta esta isla sometida a un bloqueo petrolero de Washington.
Consultada por la AFP, la central de inteligencia estadounidense no confirmó de inmediato la cita entre su director John Ratcliffe y funcionarios del Ministerio del Interior cubano. El presidente Donald Trump firmó a finales de enero un decreto presidencial que establece que Cuba, situada a 150 km de las costas de Florida, representa una “amenaza excepcional” para Estados Unidos.