¿Viaja o va a migrar a EE. UU.? Estos son los cambios que impactan tras recrudecimiento de políticas de Trump

Desde antes que Donald Trump llegara a ser presidente, una de sus banderas en campaña fue la migración. Sobre todo, para controlar, con medidas cada vez más duras, el asentamiento de extranjeros en el país norteamericano. Y eso es lo que ha hecho. En poco más de un año, el presidente norteamericano ha consolidado despliegue de decenas de medidas que afectan desde el turismo hasta la permanencia legal de millones de personas. Para los colombianos, este endurecimiento no es ajeno: impacta tanto a quienes planean viajes de negocios como a los más de 3.000 beneficiarios del programa conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y a residentes legales. No obstante, siete puntos clave han sido los más importantes durante este, el segundo mandato, del presidente Donald Trump.

1. El dilema en las entrevistas de visa

Bajo instrucciones del secretario de Estado, Marco Rubio, los consulados han implementado dos preguntas obligatorias para solicitantes de visas de no inmigrante: “si han sufrido algún tipo de maltrato en su país de origen y si temen regresar”. Este cambio crea una encrucijada legal, ya que manifestar temor de regresar al país de origen podría traducirse, eventualmente, en una solicitud de asilo, lo que puede derivar en la negación inmediata de la visa. Pero si la persona lo niega y luego solicita asilo, las autoridades podrían interpretarlo como una contradicción o una falsedad, lo que podría constituir fraude migratorio.

2. Asilo: un sistema de pago obligatorio

A partir del 29 de mayo, el asilo deja de ser un proceso gratuito en sus etapas mientras se espera que sea otorgado. El DHS exigirá un pago de “100 dólares por presentar el caso (formulario I-589) y otros 100 dólares por cada año que transcurra sin una decisión”. Quien incumpla el pago en 30 días enfrentará la cancelación automática de su trámite y la pérdida de su permiso de trabajo.

3. El debilitamiento estratégico de DACA

Sin que sea eliminado por completo, la administración Trump busca que el programa pierda su efectividad. Es decir, que los jóvenes que hayan llegado al país norteamericano en su infancia, ahora, luego de que un fallo reciente determinara que ser beneficiario de este programa no es suficiente para impedir que se sea deportado del país, podrían quedar en riesgo de ello. En últimas, el recrudecimiento de las políticas lo que podría es afectar paulatinamente a quienes se encuentren en el programa. Esta medida, sumada a la pérdida de seguros subsidiados y becas, apunta a presionar la salida voluntaria de los beneficiarios.

4. Restricciones bancarias en el horizonte

La Casa Blanca evalúa una orden ejecutiva para obligar a los bancos a verificar el estatus migratorio de sus clientes. Todavía no ha sido emitida. Esto acabaría con la práctica actual donde las normas permiten abrir cuentas con documentos como pasaportes o el número ITIN, dificultando la vida financiera, que en últimas afectaría la vida cotidiana de quienes no tienen un estatus regular en el país.

5. Plan masivo de desnaturalización

El Gobierno busca un salto histórico en la revocación de ciudadanías. Mientras que el promedio anual era de 12 casos, la meta actual es alcanzar hasta “200 desnaturalizaciones mensuales, es decir, unas 2.400 al año”, enfocándose en revisiones exhaustivas de fraudes o inconsistencias en los antecedentes suministrados originalmente.

6. Los recortes en salud (Medicare y Medicaid)

Una reforma legislativa dejará sin cobertura a más de 1,4 millones de inmigrantes legales. Como consecuencia, más de 1,4 millones de inmigrantes legales podrían quedarse sin cobertura, incluidos miles de colombianos. Aunque algunas de las medidas comenzarán a regir desde octubre de este año, el mayor impacto se vería a partir de enero de 2027, cuando entren plenamente en vigencia las exclusiones de distintos programas. El cambio más drástico afecta a los adultos mayores, beneficiados por el Medicare, pues bajo las nuevas reglas, muchos perderán ese acceso, lo que implica que, al momento de la jubilación, podrían quedarse sin el apoyo del Estado.

7. Suspensión de visas de inmigración