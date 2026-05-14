La empresa de papel en Bogotá de colombiano capturado en EE. UU. por lavado de activos

Las autoridades federales de Estados Unidos capturaron al colombiano Andrelio Castano Rojas, de 54 años, señalado de integrar una presunta red internacional de lavado de dinero vinculada al narcotráfico que habría movilizado 2 millones de dólares a través de empresas de equipos electrónicos y operaciones comerciales entre el sur de Florida y Colombia.
El caso fue revelado por el periódico y canal de noticias Local 10 News, medio con sede en Florida que obtuvo acceso a los registros judiciales federales.
Según la acusación presentada ante el Tribunal del Distrito Este de Virginia, Castaño Rojas habría trabajado junto a otras personas de una estructura descrita por los fiscales como una “Organización de Narcotráfico y Lavado de Dinero”.
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De acuerdo con las autoridades, la red se dedicaría a mover y ocultar “ganancias provenientes de la venta de drogas ilegales, incluida cocaína, mediante una compleja operación financiera que habría funcionado entre 2018 y 2025”.
La investigación sostiene que agentes encubiertos de la Drug Enforcement Administration (DEA) lograron infiltrarse en la organización haciéndose pasar por lavadores de dinero.
Según el expediente judicial citado por Local 10 News, la estructura aceptaba lo que los investigadores llaman “contratos de dinero”, es decir, acuerdos para recibir efectivo derivado del narcotráfico, depositarlo en cuentas bancarias y luego transferirlo electrónicamente a compañías aparentemente legítimas para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Las operaciones investigadas tendrían conexiones con varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas Sunrise, Doral, Fort Lauderdale y Palmetto Bay, en Florida, además de Boston, San Antonio, Anaheim y Richmond.
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Las autoridades aseguran que el dinero era entregado por mensajeros y posteriormente ingresado al sistema financiero a través de empresas relacionadas con tecnología y comercio internacional.
Uno de los puntos clave de la acusación es el supuesto uso de compañías de electrónicos como fachada para el lavado de activos.
Los fiscales afirman que Castaño Rojas era propietario de dos empresas registradas en una residencia de Palmetto Bay: Administración y Servicios G Asociados SAS LLC y Acron Technology LLC.
Ambas aparecían registradas como negocios dedicados a la importación y exportación de piezas de computadoras.
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