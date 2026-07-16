Patinadores colombianos sumaron 16 oros en el arranque del Panamericano de Naciones y Clubes en Guarne

Los patinadores nacionales arrancaron con triunfos en el Panamericano de Naciones y Clubes que se disputa en Guarne, confirmando que son de los mejores del mundo.

La supremacía es alta y eso hace que los anfitriones sean contundentes con sus triunfos, alcanzando, en las primeras jornadas del torneo, cinco oros en los duelos por naciones y once en la disputa de clubes.

Entre los patinadores destacados de las primeras jornadas están Gisel Caicedo, Mariana Vásquez, Kollin Castro, Stiven Villegas, Yicel Giraldo, Valeria Madrid, Valeria Rodríguez, Mariana Ambuila, Jorge Luis Acevedo, Tomás Moncada, Hanny Castellanos, Gabriela Blanco, Leidy Sánchez, Jerónimo Ortiz, Juan Morales y Miguel Fonseca, todos ellos ganadores de medalla de oro en pruebas como los 200 metros meta contra meta y los 5.000 metros puntos.

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Entre los medallistas dorados se destacan corredores como Kollin Castro, Stiven Villegas, Yicel Giraldo y Valeria Rodríguez, quienes además han sido campeonas mundiales con Colombia.

Pero además de los oros, el país ha estado en las otras dos casillas del podio tras lograr 13 platas y 14 bronces.

Las competencias se realizarán hasta el próximo domingo 19 de julio, cuando se cerrará el telón del Panamericano.

Entre los ganadores de medalla está el antioqueño Emanuel Ramos, quien es una de las caras nuevas del patinaje nacional e internacional. Junto a él están otros paisas que son debutantes y de quienes se espera tengan buenos resultados, como Yoselyn Paola Rojo, Jerónimo Giraldo y Jerónimo Sánchez.

Hay que recordar también que el torneo sirve como selectivo para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 que hacen parte de los eventos de ciclo olímpico, aunque esta modalidad del patinaje no está en Juegos Olímpicos, como sí lo está el skateboarding.