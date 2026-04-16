Copa Mundo de pista en Hong Kong: Cuadrado, Quintero y Ortega lideran a Colombia

Después de la cita en Hong Kong, los deportistas continuarán su gira por Asia en la parada que tendrá lugar en Malasia, ocho días después.

Los deportistas, bajo la dirección de John Jaime González, vienen de ratificar su gran nivel en el Campeonato Internacional C2 UCI celebrado el pasado fin de semana en Bogotá, en el que Cuadrado triunfó en la prueba femenina de la velocidad élite y Ortega ganó el oro en la masculina, en la que Kevin Santiago fue tercero.

Convertidos no solo en los mejores velocistas de Colombia , sino también dominando varias veces la escena continental de ciclismo de pista en los últimos años, Stefany Cuadrado, Kevin Santiago Quintero y Cristian David Ortega buscarán mayor protagonismo durante la Copa Mundo de la especialidad que se celebrará en Hong Kong entre este viernes y domingo.

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“Llevamos muy buenas sensaciones, una excelente preparación, y la reciente Copa nos ayuda también a ir con las piernas más sueltas”, señaló la antioqueña Stefany, de 19 años, y que en febrero pasado consiguió un oro en el kilómetro y tres platas en la velocidad equipos, sprint y keirin durante el Panamericano en Chile, donde Ortega obtuvo la victoria en el kilómetro y fue segundo en el sprint.

Será la primera Copa Mundo a la que asistirán los representantes nacionales en la actual campaña. En marzo no estuvieron en la válida que tuvo lugar en Perth, Australia.

Será otro gran desafío entre la élite para Stefany, quien el año pasado sorprendió con su talento y alcances al lograr en su primer Mundial de mayores, y con sede en Chile, bronce en el keirin. En esa misma cita fue quinta en el kilómetro, logrando, con un tiempo de 1.04,946, récord panamericano.

“Siento mucha confianza en mí, y eso hace que no sienta presión para enfrentar a cualquier rival”, sostuvo la deportista que nació en el municipio de Caucacia.

Quintero, que suma un oro y dos bronces mundiales en keirin, manifestó que siempre trabajan para estar a la altura de los mejores exponentes de este deporte.

“En el Panamericano todos llegamos en una buena forma. El nivel en la pista aumentó este año porque ya empieza el ciclo rumbo a los Olímpicos de Los Ángeles-2028. De hecho, el Mundial en octubre en Shanghái es clasificatorio a los Juegos. Esta temporada se empiezan a jugar muchas cosas, por lo que la idea es seguir haciendo el año bien”, dijo el vallecaucano, quien correrá por primera vez en Hong Kong.

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