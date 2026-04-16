Copa Mundo de pista en Hong Kong: Cuadrado, Quintero y Ortega lideran a Colombia

Convertidos no solo en los mejores velocistas de Colombia, sino también dominando varias veces la escena continental de ciclismo de pista en los últimos años, Stefany Cuadrado, Kevin Santiago Quintero y Cristian David Ortega buscarán mayor protagonismo durante la Copa Mundo de la especialidad que se celebrará en Hong Kong entre este viernes y domingo.
Los deportistas, bajo la dirección de John Jaime González, vienen de ratificar su gran nivel en el Campeonato Internacional C2 UCI celebrado el pasado fin de semana en Bogotá, en el que Cuadrado triunfó en la prueba femenina de la velocidad élite y Ortega ganó el oro en la masculina, en la que Kevin Santiago fue tercero.
Después de la cita en Hong Kong, los deportistas continuarán su gira por Asia en la parada que tendrá lugar en Malasia, ocho días después.