¿Por qué no es bueno tomar sueros de hidratación oral y bebidas deportivas todos los días?

Para muchos, se ha vuelto costumbre calmar la sed con sueros de hidratación oral o bebidas deportivas. Estas opciones, en algunos casos, se justifican como alternativas más saludables frente a las gaseosas o los jugos de caja, por ejemplo. Pero ¿qué tan cierto es esto? Ante estos nuevos hábitos, especialistas y entidades han hecho un llamado para tomar precauciones frente al consumo frecuente de estas bebidas. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ha sido uno de ellos, quien en un comunicado pidió realizar un uso “autorizado y correcto de los sueros de hidratación y de rehidratación oral”, al tiempo de recordar que estos son medicamentos de venta sin fórmula médica. Entérese: ¿Cómo guardar las sobras de comida correctamente? Estos son los errores comunes que debe evitar Para comprender estas advertencias lo primero que hay que tener en cuenta es cómo se hace y para qué sirven estos sueros. Compuestos principalmente por agua, sales minerales (sodio, potasio, cloro) y glucosa (azúcar), estas bebidas deben utilizarse cuando haya que reponer líquidos y electrolitos en situaciones de deshidratación que puede ser causada por vómitos, diarrea, sudoración excesiva o por tomar poca agua. Al ingerirlos, los sueros hidratantes ayudan al cuerpo a recuperarse porque no solo aportan agua, sino también sales minerales y un poco de azúcar, lo que permite que el intestino absorba los líquidos de forma más rápida y eficiente; el azúcar facilita la entrada del sodio a la sangre y este, a su vez, arrastra el agua, logrando rehidratar el organismo, restablecer el equilibrio de líquidos y reponer electrolitos esenciales para el buen funcionamiento de músculos y nervios.

Como pasa con los medicamentos, estas bebidas son formuladas según el contexto y tienen contraindicaciones, precauciones y advertencias. Una de ellas, y tal vez la más importante de todas, es que no son recomendados como hidratantes de uso diario. Seguida a esta, también hay que tener en cuenta que no deberían consumirse con bebidas alcohólicas como se ha popularizado en los últimos años.

Los hidratantes puede generar sobrecarga renal y problemas en los riñones por el consumo prolongado de sales. Foto: Getty

Además, en menores de edad hay que tener más cuidado con su uso. La corporación Red PaPaz, que promueve programas y herramientas en Colombia para el cuidado de la infancia, advierte que su consumo habitual por niñas, niños, adolescentes, madres gestantes y lactantes puede ocasionar exceso de sodio en la sangre. Esto, especialmente en niñas y niños pequeños, puede afectar su equilibrio corporal; también puede generar sobrecarga renal y problemas en los riñones por el consumo prolongado de sales. En el embarazo, puede afectar la salud de la madre y del bebé, específicamente en mujeres con hipertensión, preeclampsia o enfermedad renal. Le puede interesar: ¿Cuál es la mejor bebida para rehidratarse? La leche es una opción, según estudio Por otra parte, están las bebidas deportivas, que son ultraprocesadas y están elaboradas para reponer líquidos, electrolitos (sodio y potasio) y energía cuando se realiza ejercicio intenso y prolongado, es decir, durante más de 60 minutos o en casos de sudoración intensa. Esos componentes mantener el equilibrio de sales en el organismo y aportar energía rápida a los músculos, lo que ayuda a retrasar la sensación de cansancio y a mejorar el rendimiento. Lo primero es que los expertos aseguran que ni siquiera en todo tipo de ejercicio se necesita ingerir este tipo de bebidas. De hecho, cuando no se realizan entrenamientos durante largos períodos lo recomendable es tomar agua para hidratarse. Y en el caso de los niños la alerta está en su alto contenido de azúcares y/o edulcorantes, que aumentan el riesgo de caries, sobrepeso, alteraciones de la microbiota intestinal y resistencia a la insulina, y también en el consumo innecesario de sodio, que podría llegar a aumentar el riesgo de hipertensión arterial.

¿Cuáles son las recomendaciones frente al consumo de sueros y bebidas deportivas?

RedPapaz asegura que el agua siempre es la mejor opción para la hidratación diaria y ni el suero ni las bebidas deportivas deben reemplazarla. También es clave aprender diferenciar entre suero y bebida deportiva: los primeros deben indicar claramente en su etiqueta que son medicamentos, mientras que las bebidas deportivas deben presentar información nutricional y no prometer beneficios médicos.

El suero debe usarse únicamente cuando sea necesario, en casos como diarrea, vómito o fiebre, y siguiendo indicaciones médicas. Por su parte, las bebidas deportivas solo son útiles en contextos específicos. Ante cualquier duda, especialmente si una niña o niño presenta síntomas de deshidratación o cualquier otra enfermedad, lo más recomendable es consultar a un profesional de la salud y no automedicarse. Y si es de los que se va de rumba y mezcla bebidas alcohólicas con suero, tenga presente que, por ley, la venta de estos productos está prohibida en bares, gastrobares, discotecas, festivales musicales y eventos culturales o deportivos. Siga leyendo: Lo que faltaba: los alimentos son cada vez menos nutritivos por la pérdida de minerales, dicen expertos Bloque de preguntas y respuestas